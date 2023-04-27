Ребел Уилсон с невестой продемонстрировали идеальные парные образы для прогулки (фото)

Звездную пару заметили в Западном Голливуде.

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43-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон и ее невеста Рамона Агрума примеряли идеальные парные образы. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитости доказали, что их любовь стала только крепче после того, как они стали все более публичными. Накануне звездная пара решала дела в Западном Голливуде.

Актриса "Подружек невесты" выглядела так, будто соединилась с Рамоной, когда пара держалась за руки во время прогулки. Позже Ребел была замечена, обнимая свою возлюбленную, когда две женщины вместе шли по тротуару.

Ребел решила выйти на прогулку сдержанно, надев светлое худи и спортивные штаны. Звезда не наносилась макияж, а завершила образ белыми кроссовками и зеркальными очками-авиаторами.

Тем временем Рамона выбрала черный спортивный костюм, соединив его с белыми кроссовками, солнцезащитными очками и сумкой Chanel.

В июне 2022 Ребел Уилсон объявила, что закрутила роман с Рамоной, которая является владелицей экологического бренда одежды Lemon Ve Limon.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума

Напомним, Ребел Уилсон впервые показала лицо своей дочери.

Также Фокус писал о романе Ребел Уилсон с известной женщиной до встречи актрисы с Рамоной Агрумой.