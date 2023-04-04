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Стиль жизни

Ребел Уилсон впервые показала лицо своей дочери Ройс (видео)

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Фото: Rebel Wilson/Instagram | Ребел Уилсон

Ребел Уилсон наконец-то поделилась с миром лицом своей малышки.

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43-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон и ее невеста, 37-летний дизайнер Рамона Агрума в настоящее время отдыхают в тропиках. И звезда "Идеального голоса" не могла не поделиться с поклонниками видео с дочерью Ройс на пляже.

"Повстанцы Карибского моря! 🏴‍☠️ ☀️ 🌊 Спасибо Reubens за это эпическое приключение! 🖤💛💙", — подписала она клип, который опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На видео Уилсон без макияжа держит на руках свою дочку, а затем съемка с дрона уменьшает масштаб, чтобы показать живописные виды.

Ребел Уилсон Fullscreen
Ребел Уилсон с Ройс
Фото: Скриншот

Позже актриса в своей истории в Instagram поделилась снимком с Агрумой, но на этот раз она закрыла лицо Ройс смайликом.

Рамона Агрума и Ребел Уилсон Fullscreen
Рамона Агрума и Ребел Уилсон с дочкой
Фото: Скриншот

Напомним, Ребел Уилсон резко сделала каминг-аут и призналась, что ей всегда нужна была диснеевская принцесса. Избранницей актрисы стала дизайнер Рамона Агрума. Месяц назад влюбленные обручились.

В начале ноября 2022 стало известно, что Ребел Уилсон впервые стала мамой, воспользовавшись услугами суррогатного материнства.

В прошлом месяце, появившись в шоу The Pick Up Уилсон сказала, что для нее "случилось чудо", когда у нее появилась девочка.

"Я действительно считаю, что это произошло чудом. В течение нескольких лет я прошла через многое на пути к зачатию. Теперь я смотрю на это и у меня есть семья, у меня мгновенно появилась семейная вещь. Маленькая Ройси невероятная, она такой маленький ангел", – сказала знаменитая актриса.

Также Фокус писал, что семье избранницы Ребел Уилсон трудно принять однополые отношения.