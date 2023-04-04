Ребел Вілсон вперше показала обличчя своєї дочки Ройс (відео)

Ребел Вілсон нарешті поділилася зі світом обличчям своєї малечі.

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43-річна австралійська акторка Ребел Вілсон та її наречена, 37-річна дизайнерка Рамона Агрума нині відпочивають у тропіках. І зірка "Ідеального голосу" не могла не поділитися із шанувальниками відео з дочкою Ройс на пляжі.

"Повстанці Карибського моря! 🏴‍☠️ ☀️ 🌊 Дякуємо Reubens за цю епічну пригоду! 🖤💛💙", — підписала вона кліп, який опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

На відео Вілсон без макіяжу тримає на руках свою доньку, а потім зйомка з дрона зменшує масштаб, щоб показати мальовничі краєвиди.

Ребел Вілсон з Ройс Фото: Скріншот

Пізніше акторка у своїй історії в Instagram поділилася знімком з Агрумою, але цього разу вона закрила обличчя Ройс смайликом.

Рамона Агрума та Ребел Вілсон з донькою Фото: Скріншот

Нагадаємо, Ребел Вілсон різко зробила камінг-аут і зізналася, що їй завжди потрібна була диснеївська принцеса. Обраницею акторки стала дизайнерка Рамона Агрума. Місяць тому закохані побралися.

На початку листопада 2022 року стало відомо, що Ребел Вілсон вперше стала мамою, скориставшись послугами сурогатного материнства.

Минулого місяця, з'явившись у шоу The Pick Up, Вілсон сказала, що для неї "трапилося диво", коли в неї з'явилася дівчинка.

"Я дійсно вважаю, що це сталося дивом. Протягом кількох років я пройшла через багато чого на шляху до зачаття. Тепер я дивлюся на це і в мене є сім'я, у мене миттєво з'явилася сімейна річ. Маленька Ройсі неймовірна, вона такий маленький янгол" – сказала знаменита акторка.

Також Фокус писав, що сім'ї обраниці Ребел Вілсон важко прийняти одностатеві стосунки.