Ребел Вілсон з нареченою продемонстрували ідеальні парні образи для прогулянки (фото)

Зіркову пару помітили в Західному Голлівуді.

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43-річна австралійська акторка Ребел Вілсон та її наречена Рамона Агрума приміряли ідеальні парні образи. Про це пише Daily Mail.

Знаменитості довели, що їхнє кохання стало тільки міцнішим після того, як вони стали все більш публічними. Напередодні зіркова пара виконувала справи в Західному Голлівуді.

Акторка "Подружок нареченої" виглядала так, ніби з’єдналася з Рамоною, коли пара трималася за руки під час прогулянки. Пізніше Ребел була помічена, обіймаючи свою кохану, коли дві жінки разом йшли тротуаром.

Ребел вирішила вийти на прогулянку стримано, одягнувши світле худі та спортивні штани. Зірка не наносилася макіяжу, а завершила образ білими кросівками та дзеркальними сонцезахисними окулярами-авіаторами.

Тим часом Рамона вибрала чорний спортивний костюм, який поєднала з білими кросівками, сонцезахисними окулярами та сумкою Chanel.

У червні 2022 Ребел Вілсон оголосила, що закрутила роман із Рамоною, яка є власницею екологічного бренду одягу Lemon Ve Limon.

Ребел Вілсон та Рамона Агрума

Нагадаємо, Ребел Вілсон уперше показала обличчя своєї доньки.

Також Фокус писав про роман Ребел Вілсон з відомою жінкою до зустрічі акторки з Рамоною Агрумою.