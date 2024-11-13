Зйомки нового сезону відкладаються: росіяни влучили у павільйон "МастерШеф" у Києві (фото)

У Києві через атаку росіян значних пошкоджень отримав знімальний павільйон телевізійного проєкту "МастерШеф". Люди, на щастя, не постраждали.

У середу вранці 13 листопада, внаслідок ворожого обстрілу значних пошкоджень зазнав знімальний павільйон, у якому створюють популярне українське кулінарне шоу "МастерШеф". Про це повідомляє телеканал "СТБ".

Люди під час атаки, на щастя, не постраждали, наголосили у телевізійному проєкті, додавши, що ще влітку 2022 року на території студії були облаштовані два укриття.

"Країна-терорист продовжує свої спроби зруйнувати все, що створюється з любов’ю", — зазначили у "МастерШеф".

Утім, через завдані пошкодження команді проєкту може знадобитись час, аби узятися до зйомок вже 15-го сезону, попередили на проєкті, додавши, що новий "МастерШеф" обов’язково відбудеться.

На фото, яке оприлюднили у команді "МастерШеф" помітно, що зруйнований паркан студії, а також сама будівля, де відбуваються зйомки.

Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес Браво зазначив, що павільйон, де знімають шоу, став другим домом для усієї команди, яка допомагає багатьом українцям втілювати в життя свою мрію.

"Але друзі, не переймайтеся. Ми українці, ми все відбудуємо. Це зробить нас ще сильніше", — написав український шеф-кухар колумбійського походження.

Його підтримали інші колеги-судді Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Нагадаємо, 13 листопада російські окупанти атакували мирні міста України 96 засобами повітряного нападу, серед яких 2 зенітні керовані ракети С-300, 2 крилаті ракети Х-101, 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 та 90 ударних БПЛА.

Фокус писав, що суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський відверто розповів про стосунки з Ольгою Мартиновською. Тривалий час шанувальники були впевненими, що між парою роман, однак, як виявилося, за словами кухаря, між ним та колегою лише дружні стосунки.