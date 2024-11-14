Штурмують "всліпу": командири ЗС РФ дають солдатам під Курськом невірні розвіддані, — Forbes

Росіяни ледь не щодня заїжджають в українські зони ураження, де раніше вже розбивали підрозділи ЗС РФ. За словами журналістів, російські командири прирікають свої війська на криваві тактичні невдачі в Курській області.

Російські війська йдуть у "сліпі" штурми по одних і тих же самих дорогах в Курській області, що призводить до величезних втрат серед особового складу ЗС РФ. Про це пише Forbes.

Журналісти зазначили, що за тиждень контрнаступу, росіяни відбили село Погребки, але це мало їх втішає, адже сотні з них загинули під час невдалих штурмів.

Автори матеріалу вбачають дві основні проблеми, які не можуть розв'язати ЗС РФ:

перша — це те, що є лише кілька доріг, що ведуть до позицій ЗСУ з півночі і заходу — і росіяни продовжують наступати вздовж них, день за днем, попри попередні поразки.

друга — не зрозуміло, чи надають російські командири своїм військам точні розвідувальні дані про дислокацію українських сил на цій ділянці фронту у Курській області.

"Все це означає, що російські атаки є передбачуваними і сліпими. Це рецепт масових втрат", — йдеться у матеріалі.

Те, що російські екіпажі діяли на підставі поганих розвідувальних даних може підтверджувати атака російської 810-ї морської піхотної бригади в районі Погребків, яка відбулась 7 листопада.

За твердженням експертів, на графічних кадрах з безпілотника видно, як кілька БТР були підірвані з близької відстані українськими військами, що закріпилися в окопах.

Знімки атаки на Погребки, Курська область Фото: Соцмережi

"Те, що ви бачите на кадрах, — результат чергової брехні місцевого командування генеральному штабу", — пояснив російський блогер Романов.

За його словами командири морської піхоти запевняли своє начальство, що російські війська повністю контролюють дорогу через Погребки. Проте насправді росіяни не контролювали цю дорогу. Крім того, ніхто не потурбувався про те, щоб розмінувати дорогу до того, як туди в'їхали БТРи.

"Взагалі, навмисна дезінформація Генерального штабу командуванням 810-ї бригади стала рутинною практикою", — підкреслив Романов.

Передаючи неправдиву інформацію вгору по командній вертикалі, а потім передаючи неправдиві накази вниз, російські командири прирікають свої війська на криваві тактичні невдачі в Курській області.

"Це не означає, що росіяни програють в Курській області. Це означає, що вони, ймовірно, зазнають катастрофічних втрат, незалежно від кінцевого результату битви", — йдеться у матеріалі.

Журналісти визнали, що чисельна перевага росіян — це їхня головна перевага.

"Українці в Курській області знають, що росіяни прийдуть. І вони знають, як, куди і, зазвичай, коли росіяни прийдуть. Все, що потрібно зробити українцям — це закласти свої міни, підключити свою артилерію, запустити свої дрони, розташувати свої ракетні установки… і чекати на неминучі атаки", — підсумували автори статті.

Нагадаємо, 13 листопада Forbes повідомило, що ЗС РФ за тиждень контрнаступу під Курськом втратили 3 батальйони.

У цей же день The War Zone повідомило, що ЗС РФ зібрали 50-тисячне угруповання під Курськом.