За словами військовослужбовця ЗСУ, ворожий особовий склад на техніці під'їжджає прямо до українських танків, після чого їх розстрілюють впритул.

Російські морські піхотинці і десантники спільно з військами КНДР кидаються на українські позиції в західній частині Курської області, щоб витіснити ЗСУ з регіону до інавгурації Дональда Трампа. Про це пише Forbes.

"У районі Курська точаться дуже жорстокі бої", — повідомив український оператор безпілотника.

Журналісти уточнили, що Кремль готовий зазнати величезних втрат, особливо зважаючи на те, що росіяни та їхні північнокорейські союзники переважають українську армію чисельно та краще озброєні.

Випускаючи дим, щоб приховати свої пересування, російські десантники з 51-го повітряно-десантного полку і морські піхотинці з 155-ї бригади морської піхоти в понеділок атакували українські позиції впритул.

Український боєць, на слова якого посилаються автори матеріалу, нарахував 18 російських бойових машин піхоти БМП, БМД і МТ-ЛБ та бронетранспортерів з піхотою, а також п'ять танків Т-72, Т-80 і Т-90, які були об'єднані в три групи.

Українські безпілотники і танки зустріли атаку. Бій був хаотичним і кривавим, і, врешті-решт, росіяни втратили 15 БМП і БТРів та три танки.

"Нам дуже пощастило, що вони проводять багато "банзай-атак", — зазначив боєць ЗСУ.

За його словами, два українські танкові екіпажі виїхали назустріч росіянам і перетнулися з чотирма російськими БМД або БМП, повними піхоти, але не помічали їх, доки з них не висадилися 15 десантників. Тоді танки відкрили вогонь, знищивши одну БМД.

"Це не рідкість, коли цілі російські підрозділи знищуються одним вибухом", — наголосили журналісти.

Метою Кремля є місто Суджа в центрі українського виступу на Курській дузі.

"Військово-політичне керівництво Російської Федерації вирішило відновити контроль над Суджею в Курській області до інавгурації наступного президента США", — пояснили в українському Центрі оборонних стратегій.

Автори матеріалу підкреслили, що Путін прагне повернути Курську область до можливого припинення вогню, таким чином знищивши потенційний контроль України над будь-якою частиною Росії.

"Відмовившись від хитромудрої тактики, російські війська атакують в лоб, гинуть натовпами — і штовхають Росію до одного з двох варіантів розвитку подій: сприятливого перемир'я або ще одного року дорогих бойових дій", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, газета The Telegraph оприлюднила матеріал, в якому йдеться про те, що Путін поспішає відвоювати Курську область до інавгурації Трампа.

12 листопада аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ знищили 300 росіян, які намагались відбити одне село в Курській області.