По словам военнослужащего ВСУ, вражеский личный состав на технике подъезжает прямо к украинским танкам, после чего их расстреливают в упор.

Российские морские пехотинцы и десантники совместно с войсками КНДР бросаются на украинские позиции в западной части Курской области, чтобы вытеснить ВСУ из региона до инаугурации Дональда Трампа. Об этом пишет Forbes.

"В районе Курска идут очень жестокие бои", — сообщил украинский оператор беспилотника.

Журналисты уточнили, что Кремль готов понести огромные потери, особенно учитывая то, что россияне и их северокорейские союзники превосходят украинскую армию численно и лучше вооружены.

Выпуская дым, чтобы скрыть свои передвижения, российские десантники из 51-го воздушно-десантного полка и морские пехотинцы из 155-й бригады морской пехоты в понедельник атаковали украинские позиции вплотную.

Украинский боец, на слова которого ссылаются авторы материала, насчитал 18 российских боевых машин пехоты БМП, БМД и МТ-ЛБ и бронетранспортеров с пехотой, а также пять танков Т-72, Т-80 и Т-90, которые были объединены в три группы.

Украинские беспилотники и танки встретили атаку. Бой был хаотичным и кровавым, и, в конце концов, россияне потеряли 15 БМП и БТРов и три танка.

"Нам очень повезло, что они проводят много "банзай-атак", — отметил боец ВСУ.

По его словам, два украинских танковых экипажа выехали навстречу россиянам и пересеклись с четырьмя российскими БМД или БМП, полными пехоты, но не замечали их, пока из них не высадились 15 десантников. Тогда танки открыли огонь, уничтожив одну БМД.

"Это не редкость, когда целые российские подразделения уничтожаются одним взрывом", — отметили журналисты.

Целью Кремля является город Суджа в центре украинского выступления на Курской дуге.

"Военно-политическое руководство Российской Федерации решило восстановить контроль над Суджей в Курской области до инаугурации следующего президента США", — пояснили в украинском Центре оборонных стратегий.

Авторы материала подчеркнули, что Путин стремится вернуть Курскую область к возможному прекращению огня, таким образом уничтожив потенциальный контроль Украины над любой частью России.

"Отказавшись от хитроумной тактики, российские войска атакуют в лоб, гибнут толпами — и толкают Россию к одному из двух вариантов развития событий: благоприятному перемирию или еще одному году дорогостоящих боевых действий", — говорится в материале.

Напомним, газета The Telegraph обнародовала материал, в котором говорится о том, что Путин спешит отвоевать Курскую область до инаугурации Трампа.

12 ноября аналитики DeepState сообщили, что ВСУ уничтожили 300 россиян, которые пытались отбить одно село в Курской области.