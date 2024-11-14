ЗС РФ прорвалися в Куп'янськ: що кажуть в адміністрації та командуванні

За словами начальника міської військової адміністрації Андрія Беседіна, росіян у населеному пункті немає, а ситуацію повністю контролюють Сили оборони. Стратком ЗСУ назвав неправдивою інформацію DeepState про прорив окупантів до Куп'янська.

У Куп'янську Харківської області українські захисники знищили російський десант, який намагався прорватися в місто і закріпитися. ЗСУ не дозволили противнику це зробити. Про це заявив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін у коментарі виданню "Думка".

За його словами, тих бійців ЗС РФ, які зуміли прорватися на лівобережну частину міста на Харківщині, вже вдалося знищити, а Сили оборони контролюють ситуацію. Багато деталей він розкривати не став, коротко позначивши лише той факт, що загрози десант росіян більше не становить.

"Знищили", — заявив Андрій Беседін.

Начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ранковому зведенні написав, що на Куп'янському напрямку за добу відбулося 12 бойових зіткнень, проте Сили оборони змогли відбити атаки противника. Про те, що в Куп'янськ міг зайти російський десант, начальник ОВА нічого не писав.

У Страткомі ЗСУ ж заявили, що інформація про перебування ворожих військ у Куп'янську, а також про окупацію села Іллінка Донецької області — не відповідає дійсності. Обидва населені пункти продовжують перебувати під українським контролем.

"Куп'янськ перебуває повністю під контролем Сил оборони України. Населений пункт Іллінка Донецької області також під українським контролем. На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 14 листопада в DeepState повідомили, що ЗС РФ увійшли до Куп'янська та окупували ще одне село в Донецькій області. За словами аналітиків, українським захисникам вдалося знищити частину особового складу ЗС РФ, а також ворожу техніку. Однак частина окупантів встигла розбігтися до будинків у Куп'янську.

Зранку в ЗСУ відповіли щодо прориву окупантів до Куп'янська. Генштаб підтвердив бої в районі Іллінки, про окупацію якої інформували в DeepState. Українські бійці не стали заперечувати ворожого прориву в Харківській області, але закликали покарати винних.