Вагон-больница: в DW показали секретный украинский поезд для эвакуации раненых (видео)

Врачи на ходу оказывают раненым военным помощь: инъекции, капельницы, устанавливают катетеры. По словам медработников, поезд вмещает много пациентов и является более надежным, чем другие методы эвакуации.

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У "Укрзализныци" есть секретный поезд, который перевозит раненых украинских военных с передовой в тыл. Внутри он оборудован всем необходимым, чтобы врачи могли проводить даже сложные медицинские процедуры, как в обычном госпитале, прямо во время движения. Видео показали Deutsche Welle.

Внешне санитарный поезд ничем не отличается от обычного, но внутри его вагоны оборудованы больничными кроватями и медицинскими приборами.

"Мы все делаем в движении, полностью все. Начиная от обычных каких-то внутривенных, внутримышечных инъекций, заканчивая интубациями, постановками центральных и мочевых катетеров", — рассказала военная медсестра Виктория.

По словам медиков, поезд останавливается только в случае, если какой-то из пациентов нестабилен, а состояние обострилось настолько, что его необходимо снять с эвакуации. Все остальное делается на ходу.

Врачи говорят, что оказывать помощь в движущемся вагоне непросто, однако у такого метода эвакуации больше преимуществ, чем недостатков. Поезд имеет высокую вместимость, четкую логистику и определенные меры безопасности.

Отмечается, что перемещение эвакуационного поезда путями "Укрзализныци" не афишируют и держат в секрете.

"Понятно, это же военный эшелон, хотя и санитарный, но наши противники по войне — они же не делают разницы, санитарный или просто военный. Поэтому и применяются определенные меры безопасности", — пояснил военный врач, начальник эвакуации Александр.

Напомним, 2 октября Центр транспортных стратегий сообщал, что "Укрзализныця" наращивает объемы перевозок с начала года. Статистика показала, что за январь-август 2024 года по всем видам сообщений перевезли 118 млн тонн грузов, что на 24,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Кроме того, 24 сентября в соцсетях писали, что военный спал с собакой в тамбуре вагона "Укрзализници". В УЗ рассказали, что военный сам выбрал для себя сон в тамбуре, и объяснили это различиями в поведении военных по сравнению с гражданскими.