Военный спал с собакой в тамбуре: в "Укрзалізниці" заявили, что ему так "комфортнее"

Пассажирка Екатерина Белозерова рассказала, что боец ехал с передовой и спал на холодном полу вместо своего места в купе. В "Укрзалізниці" рассказали об отличиях в поведении военных и заверили, что сон в тамбуре мужчина выбрал для себя сам.

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Поездом из Одессы в Ковель 22 сентября ехал военнослужащий, который спал вместе с собакой в тамбуре. Об этом в соцсетях сообщила возмущенная пассажирка Екатерина Белозерова.

"Кажется, животных любят все — и военные не исключение. Бобры "помогают" рыть окопы, собаки сигнализируют об опасности, а коты поднимают настроение в трудные времена. Люди, которые нас защищают, четвероногие, которые им в этом помогают, должны ехать в тамбуре на холодном полу 8 часов, потому что "фу пес" и существуют определенные ограничения", — написала она.

По словам женщины, проводник рассказал, что защитник ехал с передовой. Она поделилась, что почувствовала отчаяние и гнев из-за того, что военного не пустили в пятый вагон.

Фото с места событий Фото: Екатерина Белозерова / Facebook Фото с места событий Фото: Екатерина Белозерова / Facebook

Белозерова отметила, что детям возраста 2-5 лет позволяют "кричать душераздирающим голосом" всю дорогу, пока военным с четвероногими друзьями предлагают тамбур с железным холодным полом. Украинка подчеркнула, что речь идет о "свинском отношении".

"Что бы не успели отвыкнуть от окопа?", — заявила она.

Женщина добавила, что еще один военнослужащий только зашел в вагон, и у него случился приступ эпилепсии. Она рассказала, что мужчину "откачали".

"Может уже начнем ценить тех, благодаря кому еще немного как-то живем?", — добавила Белозерова.

Реакция "Укрзализныци"

В комментариях под публикацией пресс-служба "Укрзалізниці" объяснила, что военнослужащий ехал вместе с мамой. Они имели два билета на места 46 и 48 в пятом вагоне поезда №078.

По данным компании, сразу во время посадки на поезд военный предупредил бригаду, что ему будет "психологически комфортнее" ехать в тамбуре.

"Надо понимать, что наши защитники могут иметь психологические причины, чтобы вести себя несколько отлично от других пассажиров, наши бригады сталкиваются с этим ежедневно — стояние в тамбурах, нежелание спать на постели, кипяток вместо чая и др. Причины мы все понимаем, со временем это проходит, но нужно терпение и понимание", — отметила пресс-служба.

В "Укрзалізниці" заверили, что ночью проводница и начальник поезда неоднократно предлагали бойцу перейти в купе. Отмечается, что при условии выкупа всех мест в купе ограничений для служебных собак нет. Однако в этом случае соседи по купе не были против собаки. Пресс-служба подчеркнула, что выбор защитников нужно уважать всем.

Комментарий пресс-службы "Укрзалізниці" Фото: Скриншот

Напомним, 18 сентября в сети появилось видео с украинскими проводницами и экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном. На забавных кадрах он появился в шапке, которую получил в подарок от "Укрзалізниці".

17 августа в СМИ сообщили, что тарифы "Укрзалізниці" вырастут. Однако для пассажиров цена на билеты не изменится, реформа коснется грузовых перевозок.