"Крутая колаба": Борис Джонсон шокировал соцсети видео с украинской проводницей

Борис Джонсон сыграл роль персонажа американского телесериала "Друзья", свидетельствуют кадры из соцсетей. На видео его окружали проводницы "Укрзализныци", которые весело усаживались на диване рядом с британцем.

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Украинские проводницы из "Укрзализныци" привлекли бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к комическому видео, в котором он фигурировал в фирменной шапке. Британский политик снялся в видеоролике, который набрал почти 3 тыс. лайков в сети TikTok. Забавную запись, которая имитировала первые кадры телесериала "Друзья", опубликовала пользовательница с ником train_conductor_.

Видео с Борисом Джонсоном появилось в сети, ориентировочно, 18 сентября. Первые кадры показывают политика, который устроился на диване в зале ожидания "Укрзализныци". После этого звучит мелодия из "Друзей" и к нему по очереди подсаживаются, вероятно, железнодорожные проводницы и другие сотрудники компании. Вместе они имитируют первые кадры популярного телесериала. Автор сообщения привлекает внимание к шапке: это подарок, который вручили британцу в 2023 году. На нем надпись: "Нумерация вагонов начинается с головы поезда". Джонсон так полюбил этот головной убор, что иногда носит его на работу, говорится в заметке.

Когда именно проводница сняла комическое видео, из сообщения не понятно. В течение двух дней ему поставили "лайк" 2 600 пользователей и появилось более 30 комментариев. Подавляющему большинству комментаторов понравилась инициатива "Укрзализныци": они писали, что это "крутая коллаба" и что это "смешно и весело". С другой стороны, были и другие реакции. Кто-то, например, назвал это "кринжом" и повторил реплики российской пропаганды о войне РФ.

Видео с курьезом — положительная реакция на кадры с Борисом Джонсоном Фото: Скриншот Видео с курьезом — критическая реакция на кадры с Борисом Джонсоном Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о визите Бориса Джонсона в Украину, который состоялся в первые месяцы российского вторжения — в апреле 2022 года. Тогда британский политик записал слова благодарности работникам "Укрзализныци". В частности, он назвал их "железными людьми" и отметил настоящий "украинский дух", который помогает давать отпор российским захватчикам. В апреле 2024 года в сети опубликовали кадры со дня рождения сына британского политика. Как выяснилось, сын Джонсона любит динозавров, поэтому на фото и видео видно гигантских зеленых монстров, которые пришли его развлечь.

Напоминаем, 16 сентября в соцсетях разгорелся скандал относительно сотрудников "Укрзализныци", которые ехали в поезде пьяными. Перед этим, в июле 2024 года, произошел трагический инцидент с женщиной, которая не перенесла жары в железнодорожных вагонах без кондиционирования.