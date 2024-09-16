"Пьяные и избитые": в "Укрзализныце" отреагировали на скандал с военизированными охранниками (фото)

По информации пассажиров, работники военизированной охраны были в состоянии алкогольного опьянения и с признаками телесных повреждений. По состоянию на сейчас "Укрзализныця" проводит служебное расследование инцидента.

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Около 6 утра 16 сентября в поезде работник военизированной охраны "Укрзализныци" заснул в купе проводника. Вероятно, он был в состоянии опьянения, сообщает "Варта-1" со ссылкой на пассажира рейса.

"Когда я зашел в вагон — увидел пьяную "в ноль" и избитую (как потом сказали, они избили друг друга) военизированную охрану Укрзализныци, задача которых защищать", — отмечает издание.

Пассажиры поезда вызвали полицию. В Стрые работников военизированной охраны сняли с рейса.

Работники военизированной охраны

Работник охраны в поезде

На инцидент уже отреагировали в АО "Укрзализныця". Там извинились за ситуацию, назвали поведение недопустимым и пообещали привлечь всех причастных к ответственности. Сейчас проводится служебное расследование, а работники уже отправлены на освидетельствование.

"Работники филиала "Ведомственная военизированная охрана", которые допустили позорный инцидент в поезде №43/44 Черкассы — Ивано-Франковск, немедленно будут уволены", — добавили в ведомстве.

Напомним, не так давно в Ивано-Франковске трое мужчин посреди улицы избили военнослужащего — в больнице у него диагностировали многочисленные ушибы головы и тела. Впоследствии оказалось, что нападавшими были трое жителей Ивано-Франковской области в возрасте 26, 21 и 17 лет.

Также отметим, что недавно в Киеве ночью избили митрополита Крымского и Симферопольского Климента, который по совместительству является военнослужащим ВСУ. На инцидент отреагировали в полиции. Там отметили, что собираются установить все обстоятельства нападения.