Мужчины избили военного в Ивано-Франковске: нападавших нашли, — полиция

Самому младшему фигуранту всего 17 лет. По данным следствия, конфликт возник после того, как участник боевых действий попросил у нетрезвых незнакомцев денег.

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Правоохранители задержали трех мужчин, которые избили военнослужащего посреди улицы. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Отмечается, что драку увидели случайные свидетели, и один из них обратился в полицию. Пострадавшим оказался 40-летний военный, проживающий в Ивано-Франковске. Его нашли дома и доставили в больницу, где у мужчины диагностировали многочисленные ушибы головы и тела.

Следователи выяснили, что есть еще один пострадавший — случайный прохожий, который пытался вступиться за воина. Его госпитализировали с телесными повреждениями.

Нападающими оказались трое жителей Ивано-Франковской области в возрасте 26, 21 и 17 лет. Самый старший из них уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция

По данным следствия, мужчины отдыхали с алкоголем в Ивано-Франковске, когда к ним подошел военный и попросил денег. На просьбу украинцы ответили агрессией — сначала между ними и участником боевых действий возник спор на словах, а затем он перерос в драку.

Нападавшие признали свою вину, совершеннолетних фигурантов задержали. Им должны сообщить о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. За это может грозить до четырех лет заключения.

Напомним, 11 сентября в соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин жестоко избивают военного. В полиции рассказали, что пострадавший 40-летний участник боевых действий в милицию не обращался, и его ищут.

Также 11 сентября в ГУНП в Киевской области информировали, что украинец поджег Mercedes своего соседа. Как выяснили правоохранители, мужчина пошел на этот радикальный шаг, чтобы не допустить переезда своего знакомого.