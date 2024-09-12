Чоловіки побили військового в Івано-Франківську: нападників знайшли, — поліція

Наймолодшому фігуранту лише 17 років. За даними слідства, конфлікт виник після того, як учасник бойових дій попросив у нетверезих незнайомців грошей.

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Правоохоронці затримали трьох чоловіків, які побили військовослужбовця посеред вулиці. Про це 12 вересня повідомила пресслужба поліції Івано-Франківської області.

Зазначається, що бійку побачили випадкові свідки, і один з них звернувся в поліцію. Потерпілим виявився 40-річний військовий, який проживає в Івано-Франківську. Його знайшли вдома та доставили в лікарню, де у чоловіка діагностували численні забої голови та тіла.

Слідчі з’ясували, що є ще один постраждалий — випадковий перехожий, який намагався заступитись за воїна. Його госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Нападниками виявились троє мешканців Івано-Франківської області віком 26, 21 та 17 років. Найстарший з них вже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин.

Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція

За даними слідства, чоловіки відпочивали з алкоголем в Івано-Франківську, коли до них підійшов військовий та попросив грошей. На прохання українці відповіли агресією — спочатку між ними й учасником бойових дій виникла суперечка на словах, а потім вона переросла у бійку.

Нападники визнали свою вину, повнолітніх фігурантів затримали. Їм мають повідомити про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб. За це може загрожувати до чотирьох років ув’язнення.

Нагадаємо, 11 вересня у соцмережах з’явилось відео, на якому декілька чоловіків жорстоко б’ють військового. У поліції розповіли, що постраждалий 40-річний учасник бойових дій до правоохоронців не звертався, і його шукають.

Також 11 вересня у ГУНП в Київській області інформували, що українець підпалив Mercedes свого сусіда. Як з’ясували правоохоронці, чоловік пішов на цей радикальний крок, щоб не допустити переїзду свого знайомого.