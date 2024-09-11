У Івано-Франківську натовп молодиків жорстоко побив військового: що відомо

За фактом бійки прикарпатські поліцейські розпочали кримінальне провадження. Постраждав 40-річний учасник бойових дій.

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У мережі з'явилося відео, як декілька юнаків побили військового в Івано-Франківську на Прикарпатті. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На відео помітно, як група молодиків зі спини напала на людину у військовій формі, жорстоко його побивши. Також вдарили й хлопця, який намагався захистити чоловіка.

Причини нападу на військового наразі невідомі.

Що кажуть у поліції

У середу, 11 вересня, до правоохоронців зателефонував мешканець міста та повідомив, що став свідком бійки між молодиками та чоловіком у військовій формі, інформують в обласній поліції.

Очевидець зняв фрагмент сутички на мобільний телефон та передав відео слідчим. Поліцейські виїхали на місце події, встановили декількох свідків конфлікту, яких вже опитали.

Також встановили особу потерпілого. Ним виявився 40-річний учасник бойових дій. Як наголошується, до поліції чоловік поки що не звертався.

Наразі правоохоронці встановлюють місцеперебування потерпілого.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві побили митрополита Кримського і Сімферопольського Климента, який за сумісництвом є військовослужбовцем ЗСУ. Климент приїхав до столиці на запрошення "Кримської платформи".

16 серпня повідомлялося, що поліцейська в Києві образила ветерана війни. За словами Павла Якимчука, він побачив, що на місці для паркування осіб з інвалідністю зупинився автомобіль без спеціальної наклейки, тому запропонував подарувати її. Після цього жінка в поліцейській формі, яка сиділа на пасажирському сидінні, почала в грубій формі діалог із військовослужбовцем.