"Я тебе роздеру": у Смілі чоловік побив ветерана через конфлікт на дорозі (фото, відео)

Військовослужбовець поскаржився у соцмережах на хамську поведінку незнайомця стосовно його батьків. Чоловік швидко знайшовся та спочатку вдався до погроз, а згодом — і до удару в обличчя.

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У місті Сміла в Черкаській області чоловік напав на військового Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це вночі на 10 вересня повідомили у соцмережах, опублікувавши відео з місця подій.

На кадрах видно, що посеред вулиці стоять та розмовляють двоє чоловіків і один з них б’є іншого по обличчю. Постраждалий падає на асфальт, після чого до нього підбігають інші люди.

Автори контенту передали, що суперечка виникла через пост у Facebook, де військовослужбовець поскаржився на поведінку чоловіка на дорозі й приниження його батьків. Нападника, за даними соцмереж, звати Вадим Долотенко, а воїна — Анатолій Гончаренко. Зазначається, що захисник проходить лікування після контузії.

Причина конфлікту та вибачення після погроз

У соцмережах опублікували скриншот поста Гончаренка, після якого стався напад. У ньому військовий розповів, що водій створив аварійну ситуацію на дорозі та "принижував гідність" його батьків. Він уточнив, що йдеться про демонстрацію з вікна "різних жестів на пальцях" та нецензурну лексику. Українець закликав допомогти йому знайти незнайомця та запропонував йому зв’язатися через месенджер.

Після зустрічі, яка закінчилась ударом в обличчя, Гончаренко записав відеозвернення. Він заявив, що "на дорозі батьки були неправі" та перепросив у "хлопців" за "ситуацію, яка сталася".

Водночас у Telegram опублікували запис погроз Долотенка військовому. На ньому чутно, як чоловік вимагає публікації вибачень із обличчям бійця, називаючи його "рилом".

Долотенко водночас вчить, що саме сказати та навіть пропонує записати цей текст. Запропоновані ним слова приблизно відповідають тим, що прозвучали в опублікованому відеозверненні. Під час розмови нападник не добирає слів, вдаючись до образ і ненормативної лексики.

Фото Анатолія Гончаренка Фото: Соцмережi

На запис і публікацію відео Долотенко дає пів години, обіцяючи в іншому випадку "побалакати" з батьком військовослужбовця і погрожуючи, що сам воїн буде "закатаний". На прохання подовжити термін до півтори години чоловік починає кричати й ображати співрозмовника нецензурними словами.

"Якщо через пів години я не побачу відео з вибаченням, я тобі клянусь, я тебе роздеру н***й, півень, ти чуєш мене? Почув?", — заявляє Долотенко.

Хто такий Вадим Долотенко

За даними "Цензор.НЕТ", Вадим Долотенко вже фігурує у низці кримінальних справ, зокрема пов’язаних із завданням тілесних ушкоджень та грабежами.

У 2017 році у Долотенка був конфлікт з активістом Іллею Слободяником. Останній звинувачував чоловіка в побитті й погрозах після критики мера Сміли Віктора Федоренка. Однак станом на 2024 рік справу досі розглядають у суді.

Фото Вадима Долотенка Фото: Цензор.НЕТ

У 2020 році Долотенко, за версією слідства, шукав свого боржника вдома у його матері. Не отримавши своїх грошей, чоловік зірвав із жінки золотий кулон та пообіцяв віддати після повернення боргу. У березні цього року суд призначив йому рік ув’язнення за грабіж, але замінив покарання на умовний термін.

Зазначається, що Долотенко — професійний боксер.

Фото Вадима Долотенка Фото: Цензор.НЕТ

Реакція влади й правоохоронців

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що знає про "ганебний випадок нападу" та направив офіційні звернення до міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і профільного комітету щодо контролю над ситуацією.

Реакція Давида Арахамії Фото: Скриншот

У Національній поліції заявили, що розслідують кримінальну справу за статтею про хуліганство. У відомстві запевнили, що винні понесуть відповідальність.

"Щодо дій поліцейських керівництвом главку розпочато службове розслідування. Розслідування знаходиться на контролі Голови Національної поліції", — додала пресслужба.

Реація Нацполіції Фото: Скриншот

Голова МВС Ігор Клименко також назвав ситуацію у Смілі ганебною. Він наголосив, що ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів.

Міністр пообіцяв "належну і жорстку реакцію правоохоронців". Він запевнив, що поліція встановить усі факти кримінальної справи. Службову перевірку розпочали через можливу бездіяльність місцевих поліціянтів.

"Щодня Україна протистоїть жорстокому ворогу завдяки хоробрості наших Сил оборони та безпеки, всіх наших воїнів. І кожен з воїнів, всі наші люди заслуговують на повагу та верховенство права. Так і має бути", — наголосив Клименко.

Реакція Ігоря Клименка Фото: Скриншот

Нагадаємо, дівчина записала у Рівненській області відео, яке спричинило скандал. Українка станцювала під російський реп із нецензурною лексикою поблизу портретів загиблих воїнів. Горе-блогерку розшукали правоохоронці.

Також скандал в Україні стався через підручники з української мови для 7 класу, в яких виявили мапу без тимчасово окупованого Криму. У Міносвіти повідомили, що видавництво за власні кошти передрукує книжки й доставить їх у школи.