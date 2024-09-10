"Я тебя разорву": в Смеле мужчина избил ветерана из-за конфликта на дороге (фото, видео)

Военнослужащий пожаловался в соцсетях на хамское поведение незнакомца в отношении его родителей. Мужчина быстро нашелся и сначала прибегнул к угрозам, а впоследствии — и к удару в лицо.

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В городе Смела в Черкасской области мужчина напал на военного Сил специальных операций ВСУ. Об этом ночью на 10 сентября сообщили в соцсетях, опубликовав видео с места событий.

На кадрах видно, что посреди улицы стоят и разговаривают двое мужчин, и один из них бьет другого по лицу. Пострадавший падает на асфальт, после чего к нему подбегают другие люди.

Авторы контента передали, что спор возник из-за поста в Facebook, где военнослужащий пожаловался на поведение мужчины на дороге и унижение его родителей. Нападавшего, по данным соцсетей, зовут Вадим Долотенко, а воина — Анатолий Гончаренко. Отмечается, что защитник проходит лечение после контузии.

Причина конфликта и извинения после угроз

В соцсетях опубликовали скриншот поста Гончаренко, после которого произошло нападение. В нем военный рассказал, что водитель создал аварийную ситуацию на дороге и "унижал достоинство" его родителей. Он уточнил, что речь идет о демонстрации из окна "различных жестов на пальцах" и нецензурной лексике. Украинец призвал помочь ему найти незнакомца и предложил ему связаться через мессенджер.

После встречи, которая закончилась ударом в лицо, Гончаренко записал видеообращение. Он заявил, что "на дороге родители были неправы" и извинился перед "ребятами" за "ситуацию, которая произошла".

В то же время в Telegram опубликовали запись угроз Долотенко военному. На ней слышно, как мужчина требует публикации извинений с лицом бойца, называя его "рылом".

Долотенко при этом учит, что именно сказать и даже предлагает записать этот текст. Предложенные им слова примерно соответствуют тем, что прозвучали в опубликованном видеообращении. Во время разговора нападающий не подбирает слов, прибегая к оскорблениям и ненормативной лексике.

Фото Анатолия Гончаренко Фото: Соцсети

На запись и публикацию видео Долотенко дает полчаса, обещая в противном случае "пообщаться" с отцом военнослужащего и угрожая, что сам воин будет "закатан". На просьбу продлить срок до полутора часов мужчина начинает кричать и оскорблять собеседника нецензурными словами.

"Если через полчаса я не увижу видео с извинениями, я тебе клянусь, я тебя разорву н***й, петух, ты слышишь меня? Услышал?", — заявляет Долотенко.

Кто такой Вадим Долотенко

По данным "Цензор.НЕТ", Вадим Долотенко уже фигурирует в целом ряде уголовных дел, в частности связанных с нанесением телесных повреждений и грабежами.

В 2017 году у Долотенко был конфликт с активистом Ильей Слободяником. Последний обвинял мужчину в избиении и угрозах после критики мэра Смелы Виктора Федоренко. Однако по состоянию на 2024 год дело до сих пор рассматривают в суде.

Фото Вадима Долотенко Фото: Цензор.НЕТ

В 2020 году Долотенко, по версии следствия, искал своего должника дома у его матери. Не получив своих денег, мужчина сорвал с женщины золотой кулон и пообещал вернуть после возврата долга. В марте этого года суд назначил ему год заключения за грабеж, но заменил наказание на условный срок.

Отмечается, что Долотенко — профессиональный боксер.

Фото Вадима Долотенко Фото: Цензор.НЕТ

Реакция властей и правоохранителей

Председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что знает о "позорном случае нападения" и направил официальные обращения к министру внутренних дел, генеральному прокурору и профильному комитету по поводу контроля над ситуацией.

Реакция Давида Арахамии Фото: Скриншот

В Национальной полиции заявили, что расследуют уголовное дело по статье о хулиганстве. В ведомстве заверили, что виновные понесут ответственность.

"Относительно действий полицейских руководством главка начато служебное расследование. Расследование находится на контроле Председателя Национальной полиции", — добавила пресс-служба.

Реакция Нацполиции Фото: Скриншот

Глава МВД Игорь Клименко также назвал ситуацию в Смеле позорной. Он подчеркнул, что никто и никогда не имеет права унижать ветеранов.

Министр пообещал "надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей". Он заверил, что полиция установит все факты уголовного дела. Служебную проверку начали из-за возможной бездеятельности местных полицейских.

"Ежедневно Украина противостоит жестокому врагу благодаря храбрости наших Сил обороны и безопасности, всех наших воинов. И каждый из воинов, все наши люди заслуживают уважения и верховенства права. Так и должно быть", — подчеркнул Клименко.

Реакция Игоря Клименко Фото: Скриншот

Напомним, девушка записала в Ровенской области видео, которое вызвало скандал. Украинка станцевала под русский рэп с нецензурной лексикой вблизи портретов погибших воинов. Горе-блогера разыскали правоохранители.

Также скандал в Украине произошел из-за учебников по украинскому языку для 7 класса, в которых обнаружили карту без временно оккупированного Крыма. В Минобразования сообщили, что издательство за собственные средства перепечатает книги и доставит их в школы.