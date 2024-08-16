Поддерживал войну против Украины: священнику Черкасской епархии объявили о подозрении (фото)

Священнослужителю Украинской православной церкви Московского патриархата грозит до 8 лет лишения свободы. Суд избрал в качестве меры пресечения домашний арест в ночное время.

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Настоятель одного из храмов Корсунь-Шевченковского благочиния Черкасской епархии УПЦ (МП) оправдывал полномасштабную войну России против нашей страны и пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины. Об этом информирует Служба безопасности.

Следствие установило, что фигурант распространял видео среди жителей общины с призывами не участвовать в сопротивлении российской агрессии и выезжать за границу. Также через мессенджеры клирик рассылал видеоролики местным жителям, в которых оправдывал военные преступления оккупантов.

Таким образом, как отмечается, священнослужитель расшатывал общественно-политическую обстановку в регионе.

Как уточнили в полиции, проведенные специальные экспертизы, назначенные в рамках расследования, подтвердили факт противоправного характера действий корсунского священника.

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На основании собранных доказательств священнику сообщено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Черкасская областная прокуратура сообщает, что к 51-летнему подозреваемому применена мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.

Местные Telegram-каналы информируют, что подозреваемым является настоятель Свято-Троицкого прихода Черкасской епархии УПЦ (МП) Петр Тараненко.

В общем, как отмечают в СБУ, за публичную поддержку агрессора и распространение враждебной пропаганды с начала полномасштабного вторжения клирики Черкасской епархии УПЦ (МП) уже получили 8 подозрений.

Напомним, в ноябре 2023 года черниговский священник УПЦ МП напал на военного и покусал его за руку.

Настоятель храма УПЦ (МП) в Хмельницкой области во время богослужений открыто обвинял украинскую власть в войне с РФ, а также восхвалял президента России Владимира Путина.