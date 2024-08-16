Підтримував війну проти України: священнику Черкаської єпархії оголосили про підозру (фото)

Священнослужителю Української православної церкви Московського патріархату загрожує до 8 років позбавлення волі. Суд обрав як запобіжний захід домашній арешт в нічний час.

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Настоятель одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння Черкаської єпархії УПЦ (МП) виправдовував повномасштабну війну Росії проти нашої країни та намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України. Про це інформує Служба безпеки.

Слідство становило, що фігурант поширював відео серед мешканців громади із закликами не брати участь у спротиві російській агресії та виїжджати за кордон. Також через месенджери клірик розсилав відеоролики місцевим жителям, в яких виправдовував воєнні злочини окупантів.

У такий спосіб, як зазначається, священнослужитель розхитував суспільно-політичну обстановку в регіоні.

Як уточнили у поліції, проведені спеціальні експертизи, призначені в межах розслідування, підтвердили факт протиправного характеру дій корсунського священника.

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На підставі зібраних доказів священнику повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Черкаська обласна прокуратура повідомляє, що до 51-річного підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час.

Місцеві Telegram-канали інформують, що підозрюваним є настоятель Свято-Троїцької парафії Черкаської єпархії УПЦ (МП) Петро Тараненко.

Загалом, як зазначають в СБУ, за публічну підтримку агресора та поширення ворожої пропаганди від початку повномасштабного вторгнення клірики Черкаської єпархії УПЦ (МП) вже отримали 8 підозр.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року чернігівський священник УПЦ МП напав на військового та покусав його за руку.

Настоятель храму УПЦ (МП) на Хмельниччині під час богослужінь відкрито звинувачував українську владу у війні з РФ, а також вихваляв президента Росії Володимира Путіна.