"Покажу всей Европе, какие вы фашисты": священник УПЦ МП покусал военного, — СМИ (фото)

Представителям церкви разрешили забрать вещи из опечатанного собора, но они начали ссориться с военными из-за демонтажа замка. Дошло до того, что священник бросился на одного из защитников с кулаками и зубами.

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Черниговский священник УПЦ МП напал на военного и покусал его за руку. Деталями инцидента, произошедшего 14 ноября, поделились в местном медиа "ЧЕІіпе".

Представители УПЦ МП получили разрешение забрать вещи из Спасо-Преображенского собора, опечатанного по решению Минкульта. Общественный порядок там сейчас обеспечивают работники военизированных структур и военнослужащие.

Фото с места событий Фото: ЧЕline

По данным СМИ, несколько священников вместе с помощниками переносили вещи. За этим наблюдали военные. Одновременно с этим работники демонтировали старый замок на дверях собора, что разозлило представителей УПЦ МП. Началась словесная перепалка.

"Дальше случилось вообще невиданное. Это четкая провокация для картинки и российской пропаганды. Священник начал вести себя агрессивно, достал мобильный телефон и начал меня снимать на видео. Говорит, покажу всей Европе, какие вы фашисты", — рассказал журналистам пострадавший.

Он попросил не снимать, подчеркнув, что является военным. Священник на просьбу не отреагировал и продолжил "повторять что-то о фашистах".

"Я забрал у него телефон с целью удалить видео, на котором я присутствую. После этого священник набросился на меня с кулаками, а потом схватил за руку и укусил", — вспомнил пострадавший.

Фото укуса, который оставил военному священник Фото: ЧЕline

В медиа сообщили, что на военного напал черниговский священник Андрей Забуранный. После инцидента обе стороны вызвали полицейских и медиков.

Фото Андрея Забуранного Фото: ЧЕline

В одном из силовых ведомств Черниговской области дали комментарий относительно события. Там проинформировали, что духовенство УПЦ МП получает из России четкие инструкции относительно подобных провокаций. Отмечается, что потом такие ситуации используют для пропаганды и создания фейков.

Фото с места событий Фото: ЧЕline

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