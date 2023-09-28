Пострадало бедро и предплечье: на Полтавщине мужчина покусал правоохранителя

В суде обвиняемый признал свою вину и искренне раскаялся. Между ним и патрульным было заключено соглашение о примирении.

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В пгт Диканька Полтавской области мужчина покусал правоохранителя во время задержания. Об этом говорилось в "Едином государственном реестре судебных решений".

6 августа около 19:00 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, укусил за бедро левой ноги и левое предплечье патрульного, когда тот одевал ему наручники. В результате чего милиционер получил легкие телесные повреждения в виде синяков и укушенных ран.

Отметили, что житель Диканьки совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 345 УКУ, — умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

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Позже мужчина признал свою вину и заявил о раскаянии и примирении с потерпевшим, в результате чего претензии со стороны правоохранителя отсутствовали. Между патрульным и мужчиной было заключено соглашение о примирении 18 сентября. Также обвиняемый согласился на наказание в виде условного срока.

В суде отметили, что признание вины, раскаяние и активное содействие раскрытию преступления, являются обстоятельствами, смягчающими наказание. Однако мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения преступления, что считалось обстоятельством, отягчающим наказание.

В результате суд утвердил соглашение о примирении и назначил обвиняемому испытательный срок на год.

Напомним, 16 сентября стало известно, что в США 20-летняя стриптизерша Грейс Спунамор пыталась соблазнить полицейского после того, как он арестовал ее по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Камера наблюдения на форме правоохранителя зафиксировала, как девушка заигрывала с ним.

В июле 23-летняя украинка София Каркадим укусила полицейского в Великобритании из-за того, что тот пытался ее арестовать. Ей предъявили обвинение в нападении по двум статьям.