Бодикамера зафиксировала борьбу полицейского с огромной змеей на парковке на видео

Офицер полиции Техаса отреагировал на необычный звонок, когда женщина сообщила, что змея на свободе мешает ей добраться до транспортного средства на стоянке.

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Офицер полиции в Техасе сумел справиться со змеей, которая обосновалась на парковке и заблокировала движение женщины на автомобиле. Соответствующее видео зафиксировала его бодикамера.

Американка наткнулась на гигантскую рептилию на стоянке для автомобилей. Она рассказала, что змея мешает ей добраться до ее транспортного средства на парковке.

Впоследствии на место происшествия прибыл полицейский. У него уже был опыт борьбы со змеями. На видео можно увидеть, что правоохранитель незаметно хватает большую рептилию, которую он быстро идентифицировал как питона. Мужчина умело поймал опасное пресмыкающееся.

"У него огромное количество зубов", — заявил правоохранитель.

В Полицейском управлении Ирвинга отметили, что эта змея не является постоянным жителем в Техасе. После захвата змеи офицеры вызвали местную службу охраны дикой природы, которая прибыла, чтобы помочь изъять рептилию со стоянки. Офицер и представитель охраны дикой природы безопасно изъяли большого питона.

Напомним, в июне мужчину в уборной чуть не поймал 10-килограммовый питон. Змея пересекла дорогу, а затем поднялась по стене на дерево, ветви которого свисали над крышей дома, прокравшись в ванную комнату. Змеелов рассказал, что для того, чтобы снять животное ему понадобилось всего 30 секунд. Питон не был готов легко упасть. Большой питон приложил немало усилий, чтобы попасть в ванную комнату в доме. Выяснилось, что вырубка деревьев в этом районе потенциально могло привести к миграции животного. Змея пересекла дорогу, а затем поднялась по стене на дерево, ветви которого свисали над крышей дома, прокравшись в ванную комнату.