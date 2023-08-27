Бодікамера зафіксувала боротьбу поліцейського з величезною змією на парковці на відео

Офіцер поліції Техасу відреагував на незвичайний дзвінок, коли жінка повідомила, що змія на волі заважає їй дістатися до транспортного засобу на стоянці.

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Офіцер поліції у Техасі зумів впоратися зі змією, яка влаштувалася на парковці та заблокувала рух жінки на автомобілі. Відповідне відео зафіксувала його бодікамера.

Американка натрапила на гігантську рептилію на стоянці для автомобілів. Вона розповіла, що змія заважає їй дістатися до її транспортного засобу на парковці.

Згодом на місце події прибув поліцейський. У нього вже був досвід боротьби зі зміями. На відео можна побачити, що правоохоронець непомітно хапає велику рептилію, яку він швидко ідентифікував як пітона. Чоловік вміло зловив небезпечного плазуна.

"У нього велика кількість зубів", — заявив правоохоронець.

У Поліцейському управлінні Ірвінга наголосили на тому, що ця змія не є постійним мешканцем в Техасі. Після захоплення змії офіцери викликали місцеву службу охорони дикої природи, яка прибула, щоб допомогти вилучити рептилію зі стоянки. Офіцер і представник охорони дикої природи безпечно вилучили великого пітона.

Нагадаємо, у червні чоловіка у вбиральні ледве не вполював 10-кілограмовий пітон. Змія перетнула дорогу, а потім піднялася по стіні на дерево, гілки якого звисали над дахом будинку, прокравшись до ванної кімнати. Змієлов розповів, що для того, щоб зняти тварину йому знадобилося лише 30 секунд. Пітон не був готовий легко впасти. Великий пітон доклав чимало зусиль, щоб потрапити до ванної кімнати у будинку. З'ясувалося, що вирубка дерев у цьому районі потенційно могло призвести до міграції тварини. Змія перетнула дорогу, а потім піднялася по стіні на дерево, гілки якого звисали над дахом будинку, прокравшись до ванної кімнати.