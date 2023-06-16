Чоловіка у вбиральні ледве не вполював 10-кілограмовий пітон (фото, відео)

Змія перетнула дорогу, а потім піднялася по стіні на дерево, гілки якого звисали над дахом будинку, прокравшись до ванної кімнати.

Related video

Мешканець Квінсленда сидів на унітазі, коли побачив пронизливі очі 10-кілограмовий пітон, який спостерігав за ним із душової кабіни біля нагрівальної лампи. Про це інформує news.com.au.

Він зателефонував до змієлова Ентоні Джексона з Hudson Snake Catching та розповів подробиці інциденту. З його слів, він просто зайшов до вбиральні та не підозрював, що там є хижак. Згодом чоловік підняв очі та побачив величезного пітона в душі, і той не пішов без "бійки".

На відео можна побачити пітона. Він височіє над ванною, повзаючи на душовій рамі та кількох пляшках шампуню, що розташовані на полиці.

"Коли він уперше побачив мене, сказав: "друже, це налякало мене до чорта"", – розповів Джексон.

Фото: Скрін відео

Змієлов, прибувши на місце події, засміявся. Згодом він взяв гачок і зняв хижака.

"Я зняв його з нагрівальної лампи, де він знаходив комфорт", – сказав Ентоні.

Змієлов розповів, що для того, щоб зняти тварину йому знадобилося лише 30 секунд. Пітон не був готовий легко впасти.

"Він намагався вкусити мене… Він дивився вниз і сприймав мене як їжу", — пояснив пан Джексон.

Фахівець й назвав ймовірну причину, чому змія забралася так близько до людей. Великий пітон доклав чимало зусиль, щоб потрапити до ванної кімнати. Джексон пояснив, що видалення дерев у цьому районі потенційно могло призвести міграції тварини. Змія перетнула дорогу, а потім піднялася по стіні на дерево, гілки якого звисали над дахом будинку, прокравшись до ванної кімнати.

"Позаду будинку вони вирізали багато дерев, і незалежно від того, живе він у цій локації чи ні, йому заважали, – розповів змієлов.

Нагадаємо, у червні чоловік зафіксував на відео, як олень стоїть біля дороги в лісовій зоні та жує змію. Переважна більшість коментаторів у соціальних мережах заявила, що вперше побачила подібне. Деякі з них зазначили, що можлива тварина очікує на потомство й тому відчуває нестачу поживних речовин, а змія була швидким джерелом білка і кальцію.