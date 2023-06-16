Інтернет не вірить: олень на узбіччі дороги вполював змію (відео)

Чоловік зафіксував на відео, як олень стоїть біля дороги в лісовій зоні та жує змію. Переважна більшість коментаторів вперше побачили подібне.

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Олень на узбіччі дороги вполював змію, що дуже здивувало користувачів у соціальних мережах. Мисливець Чед Джонс опублікував на YouTube відповідне відео.

На відео видно, як олень стоїть біля дороги в лісовій зоні та жує змію. На задньому плані чути чоловіка, який записує ролик та здивовано коментує.

"Він їсть змію?" – висловився автор відео.

Переважна більшість коментаторів вперше побачили подібне. Деякі з них зазначили, що можлива тварина очікує на потомство й тому відчуває нестачу поживних речовин, а змія була швидким джерелом білка і кальцію

"Цього не може бути", "Безкоштовна їжа — це безплатна їжа в природі. "Вегани зараз на піку популярності", "Цей олень втомився бачити, що "змія" займає вище місце в харчовому ланцюжку", "Як таке може бути? Він травоїдний", – висловилися коментатори.

Білохвостий олень вважається травоїдним і харчується легкодоступними рослинами, включаючи гілки, фрукти, горіхи, люцерну та іноді гриби. За даними National Geographic, ці тварини можуть все ж вживати м’ясо, оскільки їм не вистачає таких мінералів, як фосфор, сіль і кальцій, особливо в зимові місяці, коли рослинності дуже мало. Дикі тварини користуються можливістю поїсти й туші, які залишені в дикій природі, часто швидко розкладаються. Вони навіть можуть швидко з'їсти навіть людські останки.

Нагадаємо, наприкінці травня фотопастка зафіксувала сміливу тварину у Чорнобилі. Фахівці розповіли, що на заповідній території мешкають олениці, оленятка та гордовиті й самовпевнені олені-самці. Ці тварини відомі своєю надзвичайною силою, адже у них є міцні копита й тверді роги, що, ймовірно, додає їм сміливості у протистоянні з хижаками. Освоєння людиною цілинних земель та вирубування лісу спровокувало негативну динаміку. Тепер суцільний ареал олені мають лише в Сибіру. В сильну спеку олені часто йдуть до водойм у пошуках води.