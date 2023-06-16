Интернет не верит: олень на обочине дороги съел змею (видео)

Мужчина зафиксировал на видео, как олень стоит у дороги в лесной зоне и жует змею. Подавляющее большинство комментаторов впервые увидели подобное.

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Олень на обочине дороги поймал змею, что очень удивило пользователей в социальных сетях. Охотник Чед Джонс опубликовал на YouTube соответствующее видео.

На видео видно, как олень стоит у дороги в лесной зоне и жует змею. На заднем плане слышно мужчину, который записывает ролик и удивленно комментирует.

"Он ест змею?" – высказался автор видео.

Подавляющее большинство комментаторов впервые увидели подобное. Некоторые из них отметили, что возможное животное ожидает потомство и потому испытывает недостаток питательных веществ, а змея была быстрым источником белка и кальция.

"Этого не может быть", "Бесплатная еда — это бесплатная еда в природе. "Веганы сейчас на пике популярности", "Этот олень устал видеть, что "змея" занимает высшее место в пищевой цепочке", "Как такое может быть? Он травоядный", – высказались комментаторы.

Белохвостый олень считается травоядным и питается легкодоступными растениями, включая ветки, фрукты, орехи, люцерну и иногда грибы. По данным National Geographic, эти животные могут все же употреблять мясо, поскольку им не хватает таких минералов как фосфор, соль и кальций, особенно в зимние месяцы, когда растительности очень мало. Дикие животные пользуются возможностью поесть и туши, оставленные в дикой природе, часто быстро разлагаются. Они даже могут быстро съесть человеческие останки.

Напомним, в конце мая фотоловушка зафиксировала смелое животное в Чернобыле. Специалисты рассказали, что на заповедной территории живут целый группы оленей. Эти животные известны своей необычайной силой, ведь у них есть крепкие копыта и твердые рога, что, вероятно, придает им смелость в противостоянии с хищниками. Освоение человеком целинных земель и вырубка леса спровоцировало негативную динамику. Теперь сплошной ареал олени располагают только в Сибири. В сильную жару олени часто идут к водоемам в поисках воды.