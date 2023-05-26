"Не каждому хищнику они по зубам": фотоловушка зафиксировала смелое животное в Чернобыле

Олень благородный, редко появляющийся в объективе зоозащитников, оказался в фотоловушке в Чернобыльском заповеднике.

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В Чернобыле зафиксировали оленя благородного, которого боятся в лесу почти все хищники. Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник опубликовал соответствующее фото в Facebook.

Специалисты рассказали, что на заповедной территории живут самоуверенные олени-самцы. Эти животные обладают чрезвычайной силой, ведь у них есть крепкие копыта и твердые рога, что, вероятно, придает им смелости.

"Не каждому хищнику они по зубам", – говорится в сообщении.

Олень благородный Фото: Чернобыльский заповедник

Олень благородный в Украине и мире

Олень благородный считается одним из самых распространенных представителей этого вида. Животные издавна обитали в лесостепной зоне, а также вдоль всей южной полосы лесов в Европе и Азии. Освоение человеком целинных земель и вырубка леса спровоцировало негативную динамику. Теперь сплошной ареал олени располагают только в Сибири. В сильную жару олени часто идут к водоемам в поисках воды. Обычно в период со второй половины марта по первую половину апреля олени сбрасывают рога. Иногда это происходит в феврале, особенно в Карпатах, Крыму и Кавказе. В неволе эти животные могут жить 25-27 лет, иногда даже 30 лет.

Напомним, 19 мая СВС сообщило, что медведь решил незаметно пробраться в коттедж и полакомился птичьими семенами. Дикое животное слонялось на границе США и Канады, а впоследствии пошло отобрать еду из кормушки птиц, висевшей на лужайке частного дома. Женщина, владеющая коттеджем, рассказала, что на территории ее двора неожиданно появился гость из леса. Она никогда не видела вблизи этих хищников за 20 лет владения домом.

Также в США дикий олень два года ходил с автомобильной крышкой на шее. Сотрудники охраны природы смогли поймать животное только с четвертой попытки. После того как шину с мусором внутри сняли, вес животного снизился на 16 килограммов.