Дикий олень в Колорадо 2 года ходил с автомобильной покрышкой на шее (фото)

Сотрудники охраны природы смогли поймать животное только с четвертой попытки. После того, как шину с мусором внутри сняли, вес животного снизился на 16 килограмм.

Представители службы охраны дикой природы в Колорадо говорят, что около двух лет они безуспешно пытались помочь оленю, который бродил по холмам с автомобильной шиной на шее. Об этом сообщает The Guardian.

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Возраст этого оленя около 4,5 лет, а вес 270 кг; его заметили в районе Пайн-Джанкшен, недалеко от Денвера. Сотрудники организации Colorado Parks and Wildlife предприняли уже четвертую попытку поймать животное. Чтобы снять шину, оленю пришлось спилить рога: было сложно прорезать шину из-за стального борта.

Сотрудник службы охраны Скотт Мердок объясняет, что, конечно, было бы лучше срезать шину и оставить оленю рога, но действовать нужно было быстро и искать любые возможные способы, чтобы помочь животному.

После того, как оленя освободили от шины с мусором внутри и спилили рога, его вес уменьшился примерно на 16 кг. Благородный олень (вапати или American Elk) довольно крупное животное — среднее между лосем и обычными оленями — его вес достигает порядка 300 кг. Представители охраны дикой фауны Колорадо даже называют их быками.

Поиски этого животного были начаты после сообщений от местных жителей, которые заметили оленя с шиной в стаде 40 других особой. Офицер службы Доусон Суонсон говорит, что был крайне удивлен тем, что за два года шина не повредила шею. На ней был немного стерт волосяной покров и виднелась небольшая открытая рана размером с монету, но в целом шея не была повреждена.

Впервые этого оленя заметили в июле 2019 года в заповеднике Mount Evans Wilderness. В течение нескольких лет он курсировал покрышкой на шее между территориями округов Парк и Джефферсон, преодолевая расстояние примерно в 160 км.

Сотрудники службы охраны говорят, что за время работы приходилось видеть, как олени, лоси, медведи и другие животные запутывались в гамаках, качелях, бельевых веревках, волейбольных сетках и прочем.

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