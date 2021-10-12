Дикий олень в Колорадо 2 роки ходив з автомобільною покришкою на шиї (фото)

Співробітники охорони природи змогли зловити тварину тільки з четвертої спроби. Після того, як шину зі сміттям усередині зняли, вага тварини знизилася на 16 кілограмів.

Представники служби охорони дикої природи в Колорадо кажуть, що майже два роки вони безуспішно намагалися допомогти оленю, який бродив по горбах з автомобільною шиною на шиї. Про це повідомляє The Guardian.

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Вік цього оленя майже 4,5 роки, а вага 270 кг; його помітили в районі Пайн-Джанкшн, недалеко від Денвера. Співробітники організації Colorado Parks and Wildlife зробили вже четверту спробу спіймати тварину. Щоб зняти шину, оленю довелося спиляти роги: було складно прорізати шину через сталевий борт.

Співробітник служби охорони Скотт Мердок пояснює, що, звичайно, було б краще зрізати шину і залишити оленя роги, але діяти потрібно було швидко і шукати будь-які можливі способи, щоб допомогти тварині.

Після того, як оленя звільнили від шини зі сміттям усередині та спиляли роги, його вага зменшилася приблизно на 16 кг. Благородний олень (вапаті або American Elk) досить велика тварина — середнє між лосем і звичайними оленями — його вага досягає приблизно 300 кг. Представники охорони дикої фауни Колорадо навіть називають їх биками.

Пошуки цієї тварини були розпочаті після повідомлень від місцевих жителів, які помітили оленя із шиною в стаді 40 інших особин. Офіцер служби Доусон Суонсон говорить, що був украй здивований тим, що за два роки шина не пошкодила шию. На ній був трохи стертий волосяний покрив і виднілася невелика відкрита рана розміром із монету, але загалом шия не була пошкоджена.

Уперше цього оленя помітили в липні 2019 року в заповіднику Mount Evans Wilderness. Протягом декількох років він курсував покришкою на шиї між територіями округів Парк і Джефферсон, долаючи відстань приблизно 160 км.

Співробітники служби охорони говорять, що за час роботи доводилося бачити, як олені, лосі, ведмеді й інші тварини заплутувалися в гамаках, гойдалках, білизняних мотузках, волейбольних сітках та інших речах.

Раніше Фокус повідомляв, що в зоопарку Брістоля народився найменший олень на планеті, завбільшки з олівець. Мишачі олені водяться в Азії і рідко народжуються в неволі.