Высотой с карандаш: в зоопарке Бристоля родился самый маленький олень на планете

Мышиные олени водятся в Азии и редко рождаются в неволе

В британском Бристоле удалось получить потомство от чрезвычайно редкого животного: мышиного оленя, также называемого канчиль. Они водятся в Юго-Восточной Азии и питаются растениями и цветами. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Пол родившегося олененка пока неизвестен, однако это только второй мышиный олень, родившийся в британских зоопарках за последние 20 лет. Сейчас он высотой с карандаш – всего 20 см, однако, даже когда подрастет – все равно останется маленьким – будет весить всего полтора килограмма.

[ + – ] Мышиный олень/Все фото: Bristol Zoo

Канчиль – самое маленькое парнокопытное на планете. Они обитают в Азии, водятся на островах Ява и Суматра. Они очень пугливы, ведут ночной образ жизни и страдают из-за вырубки лесов. Ведь эти малыши территориальные животные, причем для комфортного существования им требуется не менее 12 гектаров на особь.

Канчили – реликтовый вид. Ближайшими их родственниками являются и олени, и свиньи. С первыми у них общее строение зубного аппарата и пищеварительной системы, а со вторыми схожесть в строении конечностей, в частности — в наличии четырех пальцев. Мышиные олени являются ярким примером наидревнейших парнокопытных, от которых эволюционировали все другие. Сегодня на земле насчитывается всего пять видов этих животных.

В азиатской мифологии канчили фигурируют, как хитрецы и обманщики. Местные жители добывают их ради мыса и меха, а также заводят, как домашних животных.