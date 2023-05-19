Медведь пробрался в коттедж и полакомился кормом для птиц (фото)

Дикое животное слонялось на границе США и Канады и решило отобрать еду из кормушки птиц, висевшей на лужайке частного коттеджа.

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Черный медведь посетил коттедж Линды Макки в округе Гурон в поисках пищи и полакомился семечками для птиц. Об этом 19 мая информирует СВС.

Женщина рассказала, что на территорию ее дома неожиданно явился гость из леса. Она никогда не видела вблизи этих хищников за 20 лет владения домом. Дикое животное направлялось через территорию округа Гурон.

Макки рассказала, что ей позвонил по телефону сосед. Он сказал, что в коттедж направляется медведь. Женщина и мужчина быстро заглянули в окно и увидели животное.

"И вот, медведь был на лужайке перед нашим соседом", — отметила она.

медведь тянется к кормушке для птиц на лужайке Фото: Лінда Маккі

Линда считает, что медведь искал еду и нашел место, чтобы пообедать. Он обнаружил кормушку для птиц, висевшую на ее лужайке. Впоследствии женщина показала фото, на которых медведь тянется к кормушке для птиц. Животное стояло на двух лапах.

"Медведь не интересовался людьми, он просто искал еду, поэтому оставался здесь примерно от 45 минут до часа, просто вкусно поев птичий корм, который у нас есть", — сказала собеседница СВС.

После ухода медведя Макки позвонила на горячую линию наблюдения за медведями. Специалисты сообщили, что поскольку животное нашло еду в ее коттедже, существует большая вероятность возвращения незваного гостя за определенное время.

На инцидент отреагировали в местной полиции в Twitter. Правоохранители обратились к жителям с просьбой оградить мусорные баки и кормушки для птиц, а также очистить свои грили для барбекю от любых остатков, которые могут побуждать медведя вернуться.

Напомним, в апреле стало известно, что медведь залез в машину и выпил 69 банок газированных напитков. В Канаде женщина запечатлела на фото и видео, как ночью черный медведь подошел к ее автомобилю и выпил 69 банок газированных напитков. Она рассказала, что дикое животное разбило стекло транспортного средства. Ей пришлось полтора часа наблюдать, как зверь с помощью зубов раскрывал банки.