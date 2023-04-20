Любитель сладкого: медведь залез в машину и выпил 69 банок газировки (видео)

Шэрон Розел рассказала, что дикое животное разбило стекло внедорожника и с помощью зубов начало вскрывать банки со сладкими напитками.

Related video

В Канаде, в Британской Колумбии, Шэрон Розел засняла на фото и видео, как ночью черный медведь подошел к ее автомобилю и выпил 69 банок газированных напитков. Об этом пишет The Insider.

Женщина рассказала, что дикое животное разбило стекло внедорожника, и она полтора часа наблюдала, как оно с помощью зубов вскрывало банки. Медведь сначала выпил апельсиновую газировку, затем колу и, наконец, корневое пиво. Он остановился только когда дошел до диетических напитков.

Всего в машине было 72 банки, девушка купила их для своего бизнеса. Она владеет фургоном с едой.

Розел довольно часто сталкивается с медведями в своем отдаленном районе. Несмотря на то, что она старательно следит за тем, чтобы не оставлять еду в автомобиле на ночь, она никогда не думала, что у дикого животного может появиться тяга к газировке.

"Я была рядом с медведями с тех пор, как была еще маленькой, и я никогда не видела, чтобы они охотились за сладкими напитками", — рассказала Розел.

Шэрон утверждает, что ее автомобиль был поврежден животным. В частности, кожаный салон был порван, оконный ролик сломан, а на многих поверхностях остались липкие следы. Она ожидает, что страховая компания возместит ей часть убытков.

Ранее Фокус писал, что в США турист рискнул жизнью ради селфи с гризли. Мужчина не пострадал, но подверг опасности не только себя, но и животное. По правилам парка, любой напавший медведь будет пойман и подвергнут эвтаназии в интересах общественной безопасности, даже если человек не пострадал.

Также сообщалось, что потерявшийся попугай вернулся домой благодаря тому, что начал говорить с людьми на вечеринке. Она начала выкрикивать слова и фразы, после чего ее заметили и отнесли в дом.