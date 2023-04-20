Любитель солодкого: ведмідь заліз у машину та випив 69 банок газованих напоїв (відео)

Шерон Розел розповіла, що дика тварина розбила скло її позашляховика й за допомогою зубів почала розкривати банки із солодкими напоями.

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У Канаді, у Британській Колумбії, Шерон Розел зняла на фото та відео, як уночі чорний ведмідь підійшов до її автомобіля та випив 69 банок газованих напоїв. Про це пише The Insider.

Жінка розповіла, що дика тварина розбила скло позашляховика, і вона півтори години спостерігала, як звір за допомогою зубів розкривав банки. Ведмідь спочатку випив напій зі смаком апельсину, потім колу і, нарешті, кореневе пиво (рутбір). Він зупинився лише коли дійшов до дієтичних напоїв.

Загалом у машині було 72 банки, дівчина купила їх для свого бізнесу. Вона володіє фургоном із їжею.

Розел досить часто стикається з ведмедями у віддаленому районі. Попри те, що вона старанно стежить за тим, щоб не залишати їжу в автомобілі на ніч, вона ніколи не думала, що у дикої тварини може з'явитися потяг до газованих напоїв.

"Я була поряд з ведмедями відколи була ще маленькою, і я ніколи не бачила, щоб вони полювали за солодкими напоями", — розповіла Розел.

Шерон стверджує, що її автомобіль був пошкоджений твариною. Зокрема, шкіряний салон було порвано, віконний ролик зламано, а на багатьох поверхнях залишилися липкі сліди. Вона очікує, що страхова компанія відшкодує їй частину збитків.

Раніше Фокус писав, що в США турист ризикнув життям заради селфі з гризлі. Чоловік не постраждав, але наразив на небезпеку не тільки себе, а й тварину. За правилами парку, будь-який ведмідь, що напав, буде спійманий і підданий евтаназії в інтересах громадської безпеки, навіть якщо людина не постраждала.

Також повідомлялося, що папуга, що загубився, повернувся додому завдяки тому, що почав говорити з людьми на вечірці. Вона почала вигукувати слова та фрази, після чого її помітили та віднесли до будинку.