Папуга, що загубився, повернувся додому завдяки тому, що почав говорити з людьми на вечірці

Птах приземлився на задньому дворі сім'ї, яка влаштовувала великодню вечірку неподалік будинку власників папуги. Він почав вигукувати слова та фрази, після чого його помітили та віднесли до будинку. Пізніше вони зв'язалися із власником папуги Брентом Чедвеллом.

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Брент Чедвелл, який мешкає в Кейп-Корал, штат Флорида (США), володів папугою Тікі протягом п'яти років. Чоловік розповів дивовижну історію про те, як птах вилетів з дому, але зміг повернутися завдяки тому, що вмів "говорити". Про це пише Yahoo News.

Американець почав доглядати за папугою коли йому було всього 4-5 тижнів і його ще потрібно було годувати з піпетки.

"Я подумав, що є 50% ймовірність, що його щось з'їсть. Він дуже доброзичливий і дуже милий. Тікі не кричить, не б'ється. Він розмовляє і видає милі звуки весь день. Його дуже важко не любити", — розповів Чедвелл. .

За словами чоловіка, коли його дружина зателефонувала і сказала, що Тікі вилетів з дому, коли вона вийшла підмести веранду, він злякався за безпеку свого птаха, який все своє життя провів у домашніх умовах.

"Він просто підійшов би до алігатора і його б з'їли. У нього немає поняття, що ця тварюка може спробувати з'їсти його. Його тільки обіймали та любили", — каже Чедвелл.

Чоловік почав доглядати папугу, коли йому було всього 4-5 тижнів і його ще потрібно було годувати з піпетки Фото: Yahoo.News

Видання зазначає, що чоловік негайно розпочав пошуки. Він ходив вулицями поруч зі своїм будинком і просив усіх, хто траплявся йому на шляху, звернути увагу на маленьку зелену пташку. Чедвелл поговорив з працівниками поля для гольфу і розмістив фотографію Тікі у Facebook у групах, присвячених втраченим тваринам. Він виходив на пошуки птиці рано-вранці до роботи та пізно ввечері після повернення додому.

"Мій будинок здавався таким сірим і порожнім без постійної балаканини Тікі", — згадує чоловік.

У міру того, як йшли дні, Чедвелл все більше турбувався про те, що він ніколи не знайде свого улюбленця. Він сподівався, що птах у пошуках їжі та води приземлиться на чийсь двір, і хтось зверне на нього увагу. У Великодню неділю американець отримав повідомлення у Facebook від людини, яка повідомила, що Тікі знайшли.

Чоловік розмістив фотографію Тікі у Facebook у групах, присвячених втраченим тваринам Фото: Yahoo.News

Птах приземлився на задньому дворі сім'ї, яка влаштовувала великодню вечірку неподалік будинку Чедвелла. Чоловік на вечірці почав чути, як Тікі вимовляє фрази знову і знову і подумав, що це грають його племінниця і племінник. Його сестра, яка працює у ветеринарній клініці, змогла переконати птаха підійти до них, щоб дати йому трохи їжі та води. Члени сім'ї зайшли до Facebook, щоб знайти інформацію про зниклого пташку, і зв'язалися з Чедвеллом.

"Він був такий щасливий, кричав "Пікабу", притискав дзьоб до мого обличчя. Я просто сказав йому, який я щасливий, що знайшов його", — розповів власник птаха.

Чедвел сказав, що він дуже вдячний сім'ї, яка знайшла Тікі, і всім людям, які допомогли поширити інформацію в Facebook.

Раніше Фокус писав, що в Індії папуга допомогла розкрити вбивство 9-річної давності. У 2014 році Віджай Шарма повернувся додому і виявив, що його дружину Нілам було вбито. Поліція не могла знайти жодних доказів, поки домашній папуга не почав вигукувати ім'я племінника Ашу.

Також повідомлялося, що в Канаді ув'язнені використовують птахів для доставки наркотиків. За інформацією журналістів, охоронці в'язниці у місті Абботсфорд (Британська Колумбія, Канада) виявили голуба, який доставляв заборонені речовини ув'язненим. Поліція досі веде розслідування.