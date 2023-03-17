Несуть крихітні "рюкзачки": у Канаді ув'язнені використовують птахів для доставки наркотиків

За інформацією журналістів, охоронці в'язниці у місті Абботсфорд (Британська Колумбія, Канада) виявили голуба, який доставляв заборонені речовини ув'язненим. Поліція досі веде розслідування.

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У канадських в'язницях було виявлено кількох голубів, які доставляли наркотики на територію виправної установи. До птахів були прикріплені крихітні "рюкзачки", наповнені кристалічним метамфетаміном. Про це повідомляє Daily Star.

27 лютого 2023 року співробітники в'язниці в Абботсфорді (Британська Колумбія, Канада) виявили останнього голуба, який розносить наркотики. Птах ніс саморобний рюкзак, який, як з'ясувалося, було зроблено з уніформи в'язня.

Цього разу голуб був знайдений без самої посилки. Але в грудні минулого року попередній "кур'єр" був спійманий із пакетом, повним кристалічного метамфетаміну. Це вже другий випадок за три місяці.

Поліція все ще розслідує, як ув'язнені змогли організувати доставку забороненої речовини на територію виправної установи, використовуючи птахів як посильних. Однак у Девіда Каплана з North Road Racing Pigeon Society у Ленглі є одна теорія.

"В'язні мали забезпечувати птахів їжею та водою або з вікна камери, або із садового сараю, який вони відвідували щодня", — розповів він газеті Vancouver Sun.

Це вже другий випадок за три місяці Фото: колаж Фокус

Проте Енді Хансен, директор виставки Ванкуверської асоціації птахівників і любителів голубів, не погодився з цим і висловив іншу ідею. Він вважає, що швидше за все посилку підкинули. Такий спосіб доставки наркотиків давно практикується.

"Хтось, мабуть, прив'язав наркотики до голуба і перекинув його через тюремну огорожу так, щоб птах не зміг полетіти", — сказав Хансен.

Раніше Фокус писав, що у Китаї гризуни допомагають поліцейським ловити наркоторговців. Загін із шести євразійських рудих білок навчений винюхувати наркотики там, куди не здатні дістатися собаки.

Також повідомлялося, що в крові африканського сервала, знайденого в Огайо, виявили кокаїн. Зоозахисна організація отримала повідомлення про те, що екзотична кішка застрягла на дереві, але найдивовижнішим у цій історії виявився результат тесту на наркотики.