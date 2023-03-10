Хрещений батько у світі котів. У крові африканського сервала, знайденого в Огайо, виявили кокаїн

Зоозахисна організація отримала повідомлення про те, що екзотична кішка застрягла на дереві, але найдивовижнішим у цій історії виявився результат тесту на наркотики.

Related video

На початку 2022 року, коли мавпа-капуцин показала позитивний результат на метамфетамін, перевірка відловлених екзотичних тварин на наявність слідів наркотиків у крові стала стандартною процедурою, пише IFLScience.

Тому коли співробітники організації Cincinnati Animal CARE отримали повідомлення про те, що на дереві в Огайо помічено "екзотичну кішку", яка застрягла на дереві, вони відразу ж відправили команду для порятунку тварини, а потім провели відповідні тести. Зоозахисникам вдалося зловити тварину, а потім вони звернулися до фахівця, який займається лікуванням екзотичних котячих.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Спочатку співробітники організації припускали, що їм попався гібрид савани, володіння яким офіційно дозволено у штаті Огайо. Проте аналіз крові підтвердив побоювання захисників тварин — перед ними виявився ніхто інший, як сервал — дика кішка, природним середовищем проживання якої є Африка, а отже, перебування її в Огайо, щонайменше, незаконне.

Однак пізніше сталося щось ще шокове — аналіз крові на наявність наркотиків показав наявність кокаїну в організмі екзотичної кішки. Зоозахисники назвали сервала Емірі й привели в порядок знеможену тварину, а потім відправили до зоопарку в Цинциннаті, де Емірі тепер житиме. І варто сказати, місцеві умови очевидно кращі за ті, де сервал містився раніше, і де отримав кокаїн.

Виснаженого сервала помітили на дереві Фото: Cincinnati Animal CARE

Зазначимо, що зоозахисники також знайшли власника екзотичної кішки, він погодився сплатити всі ветеринарні послуги, які будуть потрібні доти, доки передавання права власності не буде офіційно завершено.

Тепер, коли Емірі нарешті в безпеці й отримує необхідний догляд та умови для життя, зоозахисники ще раз звернулися до товариства з проханням свідомо ставитись до вибору домашнього вихованця. Також захисники тварин радять брати вихованців із притулків, а не звертатися до заводчиків, адже у розплідниках утримується безліч тварин, які потребують любові та піклування.

Зазначимо, що це далеко не вперше, коли в крові екзотичних тварин виявляють сліди наркотиків. Так, наприклад, у 2016 році австралійська поліція нагрянула з обшуком у лабораторію, де виготовляли кристалічний метамфетамін. Однак там виявили не лише наркотичні речовини, а й 1,8-метрового пітона, ім'я якого не називалося. Тоді правоохоронці зазначали, що пітон поводився агресивно, а коли в нього взяли аналіз крові, він показав, що він зазнав впливу частинок метамфетаміну, що й вплинуло на його поведінку.

Раніше Фокус писав про те, що в Китаї руді білки допомагають поліцейським ловити наркоторговців.