Крестный отец в мире котов. В крови африканского сервала, найденного в Огайо, обнаружили кокаин

Зоозащитная организация получила сообщение о том, что экзотическая кошка застряла на дереве, но самым удивительным в этой истории оказался результат теста на наркотики.

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В начале 2022 года, когда обезьяна-капуцин показала положительный результат на метамфетамин, проверка отловленных экзотических животных на наличие следов наркотиков в крови стала стандартной процедурой, пишет IFLScience.

Поэтому когда сотрудники организации Cincinnati Animal CARE получили сообщение о том, что на дереве в Огайо замечена "экзотическая кошка", которая застряла на дереве, они тут же направили команду для спасения животного, а затем провели соответствующие тесты. Зоозащитникам удалось поймать животное, а затем они обратились к специалисту, который занимается лечением экзотических кошачьих.

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Изначально сотрудники организации предполагали, что им попался гибрид саванны, владение которым официально разрешено в штате Огайо. Однако анализ крови подтвердил опасение защитников животных — перед ними оказался никто иной, как сервал — дикая кошка, естественной средой обитания которой является Африка, а значит нахождение ее в Огайо, по меньшей мере, незаконно.

Однако позже произошло нечто еще более шокирующее — анализ крови на наличие наркотиков показал наличие кокаина в организме экзотической кошки. Зоозащитники назвали севала Эмири и привели в порядок изнеможенное животное, а затем отправили в зоопарк в Цинциннати, где Эмири теперь будет жить. И стоит сказать, местные условия явно лучше тех, где сервал содержался ранее, и где получил кокаин.

Измученного сервала заметили на дереве Фото: Cincinnati Animal CARE

Отметим, что зоозащитники также нашли владельца экзотической кошки, он согласился оплатить все ветеринарные услуги, которые потребуются до тех пор, пока передача права собственности не будет официально завершена.

Теперь, когда Эмири наконец-то в безопасности и получает необходимый уход и условия для жизни, зоозащитники еще раз обратились к обществу с просьбой сознательно относиться к выбору домашнего питомца. Также защитники животных советуют брать питомцев из приютов, а не обращаться к заводчикам, ведь в питомниках содержатся множество животных, которые нуждаются в любви и заботе.

Отметим, что это далеко не первый раз, когда в крови экзотических животных обнаруживают следы наркотиков. Так, например, в 2016 году австралийская полиция нагрянула с обыском в лабораторию, где изготавливали кристаллический метамфетамин. Однако там обнаружили не только наркотические вещества, но 1,8-метрового питона, имя которого не называлось. Тогда правоохранители отмечали, что питон вел себя агрессивно, а когда у него взяли анализ крови, он показал, что он подвергся воздействию частиц метамфетамина, что и повлияло на его поведение.

Ранее Фокус писал о том, что в Китае рыжие белки помогают полицейским ловить наркоторговцев.