Элитный хвостатый спецназ. В Китае рыжие белки помогают полицейским ловить наркоторговцев (фото)

Отряд из шести евразийских рыжих белок обучен вынюхивать наркотики там, куда не способны добраться собаки.

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Необычную инициативу запустили в китайском городе Чунцин — в борьбе с наркоторговцами на помощь стражам правопорядка пришли никто иные, как отряд евразийских рыжих белок. Зверьки успешно завершили "обучение" и теперь способны вынюхивать наркотики в таких местах, где до них не могли добраться собаки, пишет Express.

Правоохранители отмечают, что "члены хвостатого отряда" были отобраны по ряду причин, во-первых, из-за своей быстрой обучаемости, во-вторых, из-за своих крохотных размеров, что позволяет им проникать в места, недоступные для более крупных животных. В результате "беличий спецназ" стал частью элитного отдела по борьбе с наркотиками города на юго-западе Китая.

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Предполагается, что евразийские рыжие белки будут привлекаться для поисков наркотиков на особенно больших и сложных объектах, например, логистических складах — здесь они смогут обследовать территорию и помочь правоохранителям обнаружить тайники с наркотиками.

[ + – ] Белки обучены вынюхивать наркотики Фото: People's Daily/Youtube

По словам полицейского кинолога Инь Цзинь, которая возглавила команду, обучающую отряд белок, они с коллегами отлично справились с работой и сегодня животные "отлично справляются" с тестами на обнаружение наркотиков. В ходе обучения кинологи научили белок царапать подозрительные коробки и упаковки своими когтями, что должно помочь инспекторам об обнаружении возможного тайника с наркотиками.

Инь отмечает, что у евразийских рыжих белок весьма острое обоняние, а потому они идеально подходят для этой работы. В то же время кинологи отмечают, что потребуется некоторое время перед тем как беличий спецназ будет фактически использован в арестах, однако годы работы не прошли впустую. Кинологи отмечают, что раньше их методы дрессировки грызунов, по-видимому, не были достаточно зрелыми, однако сейчас все изменилось.

[ + – ] Белки обучены вынюхивать наркотики Фото: People's Daily/Youtube

Отметим, что правоохранители также поделились кадрами, на которых видно, как грызуны снуют между канистрами и коробками, а затем обнюхивают нужный контейнер, чтобы обнаружить наркотики.

Предполагается, что со временем беличий спецназ станет полноценным отрядом отдела по борьбе с наркотиками, а потому наркоторговцам следует опасаться, ведь крохотные рыжие "нюхачи" способны пробираться даже в самые маленькие щели и находить спрятанные тайники.

[ + – ] Белки обучены вынюхивать наркотики Фото: People's Daily/Youtube

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что теплые зимы необратимо изменили сперму белок.