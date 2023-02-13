Елітний хвостатий спецназ. У Китаї руді білки допомагають поліцейським ловити наркоторговців (фото)

Загін із шести євразійських рудих білок навчений винюхувати наркотики там, куди не здатні дістатися собаки.

Related video

Незвичайну ініціативу запустили в китайському місті Чунцін — у боротьбі з наркоторговцями на допомогу правоохоронцям прийшли ніхто інші, як загін євразійських рудих білок. Звірятка успішно завершили "навчання" і тепер здатні винюхувати наркотики в таких місцях, де до них не могли дістатися собаки, пише Express.

Правоохоронці зазначають, що "членів хвостатого загону" було відібрано за низкою причин, по-перше, через свою швидку навченість, по-друге, через свої крихітні розміри, що дозволяє їм проникати в місця, недоступні для більших тварин. Зрештою "білчиний спецназ" став частиною елітного відділу боротьби з наркотиками міста на південному заході Китаю.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та ззахопливі новини зі світу науки!

Передбачається, що євразійські руді білки будуть залучатись для пошуків наркотиків на особливо великих і складних об'єктах, наприклад, логістичних складах — тут вони зможуть обстежити територію та допомогти правоохоронцям знайти схованки з наркотиками.

[ + – ] Білки навчені винюхувати наркотики Фото: People's Daily/Youtube

За словами поліцейського кінолога Інь Цзінь, який очолив команду, що навчає загін білок, вони з колегами чудово впоралися з роботою і сьогодні тварини "відмінно справляються" із тестами на виявлення наркотиків. У процесі навчання кінологи навчили білок дряпати підозрілі коробки й упаковки своїми пазурами, що має допомогти інспекторам дізнатися про виявлення можливої схованки з наркотиками.

Інь зазначає, що в євразійських рудих білок дуже гострий нюх, тому вони ідеально підходять для цієї роботи. Водночас кінологи зазначають, що буде потрібен деякий час перед тим, як білчиний спецназ буде фактично використаний в арештах, проте роки роботи не минули даремно. Кінологи зазначають, що раніше їхні методи дресирування гризунів, мабуть, не були достатньо зрілими, проте зараз усе змінилося.

[ + – ] Білки навчені винюхувати наркотики Фото: People's Daily/Youtube

Зазначимо, що правоохоронці також поділилися кадрами, на яких видно, як гризуни снують між каністрами та коробками, а потім обнюхують потрібний контейнер для виявлення наркотиків.

Передбачається, що згодом білчиний спецназ стане повноцінним загоном відділу боротьби з наркотиками, а тому наркоторговцям варто побоюватися, адже крихітні руді "нюхачі" здатні пробиратися навіть у найменші щілини і знаходити заховані схованки.

[ + – ] Білки навчені винюхувати наркотики Фото: People's Daily/Youtube

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що теплі зими незворотно змінили сперму білок.