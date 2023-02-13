Елітний хвостатий спецназ. У Китаї руді білки допомагають поліцейським ловити наркоторговців (фото)
Загін із шести євразійських рудих білок навчений винюхувати наркотики там, куди не здатні дістатися собаки.
Незвичайну ініціативу запустили в китайському місті Чунцін — у боротьбі з наркоторговцями на допомогу правоохоронцям прийшли ніхто інші, як загін євразійських рудих білок. Звірятка успішно завершили "навчання" і тепер здатні винюхувати наркотики в таких місцях, де до них не могли дістатися собаки, пише Express.
Правоохоронці зазначають, що "членів хвостатого загону" було відібрано за низкою причин, по-перше, через свою швидку навченість, по-друге, через свої крихітні розміри, що дозволяє їм проникати в місця, недоступні для більших тварин. Зрештою "білчиний спецназ" став частиною елітного відділу боротьби з наркотиками міста на південному заході Китаю.
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Передбачається, що євразійські руді білки будуть залучатись для пошуків наркотиків на особливо великих і складних об'єктах, наприклад, логістичних складах — тут вони зможуть обстежити територію та допомогти правоохоронцям знайти схованки з наркотиками.
За словами поліцейського кінолога Інь Цзінь, який очолив команду, що навчає загін білок, вони з колегами чудово впоралися з роботою і сьогодні тварини "відмінно справляються" із тестами на виявлення наркотиків. У процесі навчання кінологи навчили білок дряпати підозрілі коробки й упаковки своїми пазурами, що має допомогти інспекторам дізнатися про виявлення можливої схованки з наркотиками.
Інь зазначає, що в євразійських рудих білок дуже гострий нюх, тому вони ідеально підходять для цієї роботи. Водночас кінологи зазначають, що буде потрібен деякий час перед тим, як білчиний спецназ буде фактично використаний в арештах, проте роки роботи не минули даремно. Кінологи зазначають, що раніше їхні методи дресирування гризунів, мабуть, не були достатньо зрілими, проте зараз усе змінилося.
Зазначимо, що правоохоронці також поділилися кадрами, на яких видно, як гризуни снують між каністрами та коробками, а потім обнюхують потрібний контейнер для виявлення наркотиків.
Передбачається, що згодом білчиний спецназ стане повноцінним загоном відділу боротьби з наркотиками, а тому наркоторговцям варто побоюватися, адже крихітні руді "нюхачі" здатні пробиратися навіть у найменші щілини і знаходити заховані схованки.
Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що теплі зими незворотно змінили сперму білок.