Стріляють холостими. Вчені вважають, що теплі зими незворотно змінили сперму білок

Дослідники також зауважили, що деякі інші тварини реагують на зміни клімату, змінюючи свої тіла.

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Десятиліттями вчені вивчають, як зміни клімату впливають на деякі види та планету загалом. Цього разу вони помітили, що глобальне потепління торкнулося ховрахів Річарда (родина Вивіркових), які живуть у канадських преріях, через теплі зими тварини раніше виходять зі сплячки й "стріляють холостими", пише Daily Mail.

Група дослідників з Університету Манітоби вирішила переглянути, як зміни клімату впливають на тварин в інших регіонах. Зазначимо, що дослідження показує, що зміни клімату змінили сперму білок, проте це навряд чи виявиться "смертельним" для виду — попри це кількість потомства білок не скоротилася.

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Втім, вчені вважають, що розслаблятися рано — такі зміни свідчать про те, що чим масштабнішими будуть зміни клімату, тим більше вони позначаться на екосистемі загалом.

За словами співавторки дослідження глави Лабораторії поведінкових, екологічних та еволюційних досліджень в Університеті Манітоби Джейн Вотерман, ця знахідка свідчить про те, що в деяких випадках природа може оперативно реагувати на швидкі зміни довкілля.

Під час дослідження вчені також вивчили африканських ховрахів на пасовищах Південної Африки. Дослідники виявили, що ці представники сімейства вивіркових разюче відреагували на підвищення температури більш ніж на 1,5 градуса за Фаренгейтом — розмір ніг тварин суттєво збільшився.

У ході спостережень вчені виявили, що тіла тварин, навпаки, зменшувалися незалежно від розміру їхніх ніг. Дослідники вважають, що ховрахи Південної Африки реагують на зміни клімату "зміною форми".

За словами Вотерман, схоже, що великі ноги допомагають тваринам виділяти більше тепла, ніж білкам з меншими ногами і тим самим остигати. Дослідники припускають, що зменшення розмірів тіла ховрахів служать тій же меті.

Вчені припускають, що разом із зовнішніми змінами відбуваються і внутрішні, а тому потрібно більше досліджень, щоб зрозуміти, як організм білок змінюється під впливом стресу.

Раніше Фокус писав про те, що білки знемагають від спеки — білки, що шукають прохолоди, лякали людей у затоці Сан-Франциско.