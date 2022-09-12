Знемагають від спеки. Білки, що шукають прохолоди, лякають людей у затоці Сан-Франциско (фото)

Десятки білок виявилися розпластаними землею через рекордну спеку, яка накрила більшу частину Каліфорнії.

Рекордна теплова хвиля накрила затоку Сан-Фернандо та інші частини Каліфорнії — у результаті зі спекою намагаються впоратися не лише місцеві жителі, а й місцеві білки. Десятки тварин виявилися розпластаними землею, пише Daily Mail.

Десятки повідомлень надходять до закладів захисту дикої природи щодня — люди налякані такою кількістю нерухомих білок на землі. Проте вчені просять не турбуватися, адже така поведінка білок — природний процес.

[ + – ] Білки в затоці Сан-Франциско страждають від спеки. Фото: белки жара

Така поведінка, як у білок затоки Сан-Франциско, спостерігається і в інших тварин, що мають хутряні шубки. Вчені зазначають, що це природний спосіб для тварин позбавитися тепла, накопиченого в їхньому тілі.

Цього року температура в затоці досягла понад 43 градуси за Цельсієм. Білкам складно впоратися з такою спекою, тому вони розпластуються всім тілом на прохолодній землі, розкидаючи в різні боки лапи і хвіст. Таким чином вони віддають тепло і намагаються хоч трохи охолонути.

[ + – ] Зоологи не радять чіпати розпластаних на землі тварин. Фото: белки жара

Зоологи попереджають, що чіпати знерухомлені білки навіть у такі моменти може бути дуже небезпечно — тварини можуть вкусити людей, які намагаються їх перенести. Якщо ви все ж таки хочете допомогти білкам, що страждають від спеки, вчені радять поставити біля них блюдце або неглибоку тарілку з водою — це допоможе їм уникнути зневоднення.

До речі, Каліфорнія не єдина страждає від напливу білок, розпластаних на землі. Раніше подібні повідомлення надходили ще в кількох штатах, зокрема в Нью-Йорку та Колорадо. Місцева влада радить не впадати в паніку і спробувати залишити тварин, які страждають від спеки, у спокої.

[ + – ] Таким чином білки намагаються охолонути. Фото: белки

Водночас зоологи просять повідомляти про білок, які виглядають молодими або падають із дерев. Цього року через рекордну спеку почастішали випадки теплових ударів у білок, а також оленів та птахів, які буквально падають від спеки на бік. У такому випадку краще повідомити захисників дикої природи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як врятувати від спеки своїх домашніх вихованців.