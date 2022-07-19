Як врятувати від спеки своїх кішок, собак та інших домашніх улюбленців: поради ветеринарів

Кішки та собаки, а також інші пухнасті домашні звірі можуть отримати тепловий удар, а тому важливо знати, як уберегти їх від перегріву.

Цього літа періоди невеликого спаду температури змінюються періодами екстремальної спеки. У таку погоду домашні улюбленці, такі як кішки, собаки, хом'яки та кролики можуть отримати тепловий удар та сонячні опіки. Для того, щоб урятувати своїх тварин від спеки ветеринари з британської ветеринарної організації PDSA надали свої рекомендації, пише Daily Mail.

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Ветеринари не лише розповіли про головні способи уберегти своїх домашніх улюбленців від перегріву, але також надали інформацію про головні ознаки теплового удару у тварин та розповіли, чого категорично не можна робити, щоб охолодити тіла домашніх улюбленців.

Як врятувати кішок від спеки

Для кішок важливо підтримувати стабільну температуру тіла незалежно від того, чи знаходяться вони в будинку, чи квартирі, чи гуляють вулицею. Екстремально висока температура є надзвичайно шкідливою для них.

Ветеринари взагалі не рекомендують під час дуже великої спеки випускати кішок на вулицю. А вдома їх треба вберегти від місць, де особливо сильне сонячне світло. В них обов'язково має бути місце в будинку, де кішки можуть не страждати від спеки. У будинку завжди має бути миска з холодною водою, щоб кішка якомога частіше пила, адже тепловий удар від спеки може бути смертельним для кішки.

Навіть якщо ваша кішка або кіт дуже люблять гуляти на вулиці, випускати їх потрібно або рано-вранці, або пізно ввечері. І краще супроводжувати кішку в її прогулянках, якщо це можливо, щоб стежити за її станом.

[ + – ] У будинку завжди має бути миска з холодною водою, щоб кішка якомога частіше пила, адже тепловий удар від спеки може бути смертельним для кішки Фото: Daily Mail

Якщо кішка живе у приватному будинку і у вас на території є господарські будівлі або той самий гараж, постарайтеся, щоб кішка туди не потрапила, адже в цих приміщеннях дуже спекотно. Також ветеринари рекомендують покласти у будинку чи квартирі в затіненому місці прохолодний килимок, щоб домашні улюбленці там могли лежати. Ще вчені рекомендують годувати під час спеки своїх кішок холодною їжею або класти в миску разом з їжею кубики льоду.

Порятунком від спеки для кішок у квартирі будуть відкриті вікна та постійний потік повітря від вентилятора. Тільки не забудьте поставити на вікна сітки і вентилятор повинен знаходитись поза зоною досяжності тварини.

За словами вчених, кішки можуть отримати сонячні опіки від потрапляння прямого сонячного проміння. Особливо схильні до цього ділянки тіла з тонкою вовною або місця без вовни, такі як ніс і вуха. Щоб убезпечити тварин від опіків, ветеринари рекомендують наносити спеціальний крем на ці ділянки.

[ + – ] І кішки, і собаки можуть отримати сонячні опіки від потрапляння прямого сонячного проміння. Особливо схильні до цього ділянки тіла з тонкою вовною або місця без вовни, такі як ніс і вуха Фото: Daily Mail

Особливо стежити за безпекою своїх домашніх улюбленців потрібно господарям кішок без вовни та тим, що мають біле забарвлення. Оскільки ці кішки і коти найбільш схильні до негативного впливу ультрафіолетового випромінювання.

Як врятувати собак від спеки

Ветеринари категорично не рекомендують гуляти із собаками під час екстремальної спеки. У Британії половина собак, які отримують тепловий удар, від цього не виживають. Як і в ситуації з кішками, вчені також рекомендують гуляти з собаками або рано-вранці, або пізно ввечері.

Крім того, що собаки також можуть отримати сонячний опік на носі або вухах, можуть постраждати також подушечки на лапах тварин через біг по гарячій поверхні, наприклад, асфальту. Тому таких поверхонь краще уникати, особливо якщо ви гуляєте у спеку. Щоб дізнатися, чи не перегрівся ваш собака, покладіть долоню тильною стороною на вашу тварину на 10 секунд і переконайтеся в тому, що це не завдає собаці дискомфорту або не спричиняє біль.

[ + – ] Ветеринари категорично не рекомендують гуляти із собаками під час екстремальної спеки. У Британії половина собак, які отримують тепловий удар, від цього не виживають Фото: Daily Mail

Також ветеринари рекомендують відмовитися під час прогулянок у спеку від активних ігор із собакою. Потрібно, щоб тварина по можливості просто ходила, а не бігала. У вас завжди під час прогулянки має бути з собою вода, щоб собака міг частіше пити. А після повернення з прогулянки собак можна годувати охолодженою їжею або їжею з додаванням кубиків льоду.

Також, як і у випадку з кішками, собаки зі світлим забарвленням вовни найбільш схильні до теплового удару, тому за ними потрібно стежити особливо уважно. До речі, ще в групі ризику знаходяться такі породи собак, як мопси, боксери та бульдоги, які через свою плоску морду не можуть проводити нормальний теплообмін.

За словами ветеринарів, собак можна обливати водою і таким чином охолодити їх. І в жодному разі не залишайте собак у закритих автомобілях, навіть якщо там відчинені вікна.

[ + – ] За словами ветеринарів, собак можна обливати водою і так охолодити їх Фото: Daily Mail

Як захистити від спеки домашніх гризунів

Кролики, хом'яки та морські свинки також страждають від спеки, адже у них густа шерсть. Багато гризунів також не потіють і не позбавляються зайвого тепла через дихання, тому спека особливо небезпечна для них. Обов'язково потрібно перемістити клітину чи іншу місткість із твариною трохи далі від сонячних променів. Слідкуйте за тим, щоб ваші гризуни завжди мали холодну воду для пиття.

Якщо ви помітили зміну в поведінці і на дотик гризун занадто гарячий, можна помістити рушник в холодильник, а потім обгорнути домашнього улюбленця. Головне, залиште голову зовні, щоб гризун не задихнувся.

Ветеринари також рекомендують годувати домашніх гризунів продуктами з високим вмістом води, такими як огірки, що врятує їх від спеки.

[ + – ] Якщо ви помітили зміну в поведінці і на дотик гризун занадто гарячий, можна помістити рушник в холодильник, а потім обгорнути домашнього улюбленця. Головне залиште голову зовні, щоб гризун не задихнувся Фото: Daily Mail

Чого не можна робити, щоб охолодити домашніх улюбленців

Деякі люди вважають, що те, що їм допомагає врятуватися від спеки, допоможе їх тваринам, але це далеко не так.

Наприклад, ветеринари в жодному разі не рекомендують давати домашнім улюбленцям морозиво, адже воно небезпечне для їхнього здоров'я. Краще пригостити їх охолодженими фруктами, такими як банан, манго, кавун або полуниця. Звичайно багато залежить від того, чи це будуть ваші тварини, але це допоможе їм охолонути.

У жодному разі не обертайте своїх домашніх друзів мокрим холодним рушником, це лише посилить ситуацію. Тільки сухий і холодний рушник або холодний килимок можуть допомогти у тому числі собакам і кішкам.

Собакам також можна охолодити лапи за допомогою холодної води, але навряд це сподобається вашій кішці, але можна спробувати.

Ознаки теплового удару у домашніх тварин

Першою ознакою теплового удару тварин є те, що вони важко дихають. Потім вони можуть стати втомленими і млявими, хитатися при ходьбі або взагалі лежати не рухаючись. Після цього можуть з'явитися тяжчі симптоми теплового удару: блювання, судоми, діарея та непритомність.

У цьому випадку тварину терміново потрібно відправити до ветеринара, але перед цим її обов'язково потрібно охолодити. Поки що точно не доведена повна ефективність обливання водою тварини при тепловому ударі, але ветеринари рекомендують все ж таки зробити це. Головне не обливайте морду собаки, а тим паче кішки.

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