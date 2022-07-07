Вчені розповіли, чому кішки виляють хвостом

Кішка — загадкове створіння, і зрозуміти її дуже непросто. Але є підказки, які допоможуть безпомилково розпізнати настрій улюбленця. Одна з них — хвіст.

Кішки не можуть прямо сказати нам, що вони відчувають, але один зі способів зрозуміти настрій вашого улюбленця — подивитися, як він тримає чи рухає різними частинами свого тіла. Навчитися читати мову тіла вашої кішки можна, зокрема, за допомогою її хвоста, пише The Spruce Pets.

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Хоча кішки можуть іноді виляти хвостом, коли вони щасливі, часто така дія означає, що тварина засмучена чи неспокійна. Щоб краще збагнути настрій кішки, потрібно уважно розглянути її хвіст.

Чому кішки виляють хвостом?

Кішки виляють хвостом по-різному та з різних причин. Ви можете побачити, як ваша кішка повільно розмахує хвостом або скажено смикає його, він також може тремтіти або смикається туди-сюди. Намагаючись розшифрувати виляння хвоста кішки, зверніть увагу на те, чи лежить ваша кішка, чи стоїть, гарчить вона чи шипить, чи гладка її шерсть, чи стоїть дибки. Ось деякі з найпоширеніших рухів котячого хвоста.

[ + – ] Намагаючись розшифрувати виляння хвоста кішки, зверніть увагу на те, чи лежить ваша кішка, чи стоїть, гарчить вона, чи шипить

Похитування хвоста

Якщо ваша кішка лежить, має розслаблений вигляд і, можливо, муркоче, і ви бачите, як її хвіст повільно погойдується туди-сюди, час від часу ударяючись об землю, ваша кішка, ймовірно, почувається щасливою і задоволеною.

Злегка вдаряється

Якщо ваша кішка низько тримає хвіст і повільно махає ним з боку на бік, злегка вдаряючи, це часто є ознакою того, що вона почувається грайливою. Спробуйте кинути іграшку кішці, щоб зайняти її.

Посмикування хвоста

Коти іноді смикають хвостом, якщо вони засмучені або хочуть, щоб їм дали спокій. Якщо це так, ви можете побачити, як ваша кішка відвертає голову або тіло від вас, як ще один знак триматися трохи далі. В інших випадках вони смикають хвостом, коли спостерігають за збуджуючим, наприклад, за птахами за вікном або за мишею на галявині. В таких випадках посмикування хвоста, ймовірно, є мимовільним, вираженням хвилювання чи розчарування.

Тремтіння хвоста

[ + – ] Коти іноді смикають хвостом, якщо вони засмучені або хочуть, щоб їм дали спокій

Якщо ваш улюбленець наближається до вас з піднятим вгору хвостом і ви бачите, що він трохи тремтить, — це ознака того, що ваша кішка рада вас бачити. Інші ознаки мови тіла, які підтримують цю ідею, включають тертя до ваших ніг, нявкання і муркотіння.

Розмахування хвостом

Кішка, яка повільно розмахує хвостом уперед і назад, може бути готовою до стрибка. Інший жест тіла, на який слід звертати увагу, включає нерухоме утримання тіла і пильне вглядання в об'єкт, який ось-ось потрапить у засідку.

Б'є хвостом

Кіт, який швидко махає хвостом уперед і назад, надсилає чіткий сигнал: тримайтеся якомога далі! Посмикування хвостом є ознакою того, що кіт злиться або боїться. Інший жест тіла, який ви можете побачити в засмученого улюбленця, включає притиснуті назад вуха, гарчання або шипіння, тіло, що низько присіло до землі, і шерсть, що стирчить вгору. Іноді кішки б'ють хвостом, коли їх дратують дотики. Якщо ви гладите свою кішку, але вона раптом починає бити хвостом, настав час прибирати руки, інакше вас можуть вкусити.