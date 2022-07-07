Ученые рассказали, почему кошки виляют хвостом

Кошка – загадочное создание, и понять ее очень непросто. Но есть подсказки, которые помогут безошибочно распознать настроение питомца. Одна из них – хвост.

Кошки не могут напрямую сказать нам, что они чувствуют, но один из способов понять настроение вашей питомца — посмотреть, как он держит или двигает различными частями своего тела. Научиться читать язык тела вашей кошки, можно, в частности, с помощью ее хвоста, пишет The Spruce Pets.

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Хотя кошки могут иногда вилять хвостом, когда они счастливы, иногда такое действие означает, что она расстроена или неспокойна. Чтобы лучше понять настроение кошки, нужно внимательно рассмотреть ее хвост.

Почему кошки виляют хвостом?

Кошки виляют хвостом по-разному и по разным причинам. Вы можете увидеть, как ваша кошка медленно размахивает хвостом или дико дергает его, он также может дрожать или дергается взад-вперед. Пытаясь расшифровать виляние хвоста кошки, обратите внимание на то, лежит ли ваша кошка или стоит, рычит она или шипит, гладкая ли ее шерсть или стоит дыбом. Вот некоторые из наиболее распространенных движений кошачьего хвоста.

[ + – ] Пытаясь расшифровать виляние хвоста кошки, обратите внимание на то, лежит ли ваша кошка или стоит, рычит она или шипит

Покачивание хвоста

Если ваша кошка лежит, выглядит расслабленной и, возможно, мурлычет, и вы видите, как ее хвост медленно покачивается взад-вперед, время от времени ударяясь о землю, ваша кошка, вероятно, чувствует себя счастливой и довольной.

Слегка ударяется

Если ваша кошка низко держит хвост и медленно машет им из стороны в сторону, слегка ударяя, это часто является признаком того, что она чувствует себя игривой. Попробуйте бросить кошке игрушку, чтобы занять ее.

Подергивание хвоста

Коты иногда дергают хвостом, если они расстроены или хотят, чтобы их оставили в покое. Если это так, вы также можете увидеть, как ваша кошка отворачивает голову или тело от вас, как еще один знак держаться подальше. В других случаях они дергают хвостом, когда наблюдают за чем-то возбуждающим, например, за птицами за окном или за мышью на лужайке. В таких случаях подергивание хвоста, вероятно, является непроизвольным, выражением волнения или разочарования.

Дрожание хвоста

[ + – ] Коты иногда дергают хвостом, если они расстроены или хотят, чтобы их оставили в покое

Если ваш питомец приближается к вам с поднятым вверх хвостом и вы видите, что он немного дрожит — это признак того, что ваша кошка рада вас видеть. Другие признаки языка тела, которые поддерживают эту идею, включают трение ваших ног, мяуканье и мурлыканье.

Размахивание хвостом

Кошка, которая медленно размахивает хвостом вперед и назад, может быть готова к прыжку. Другой язык тела, на который следует обращать внимание, включает в себя неподвижное удерживание тела и пристальное вглядывание в объект, который вот-вот попадет в засаду.

Бьет хвостом

Кот, который быстро машет хвостом вперед и назад, посылает четкий сигнал: держитесь подальше! Подергивание хвостом является признаком того, что кот злится или боится. Другой язык тела, который вы можете увидеть у расстроенного любимца, включает в себя прижатые назад уши, рычание или шипение, тело, низко присевшее к земле, и шерсть, торчащая вверх. Иногда кошки бьют хвостом, когда их раздражают прикосновения. Если вы гладите свою кошку, но она вдруг начинает бить хвостом, пора убирать руки, иначе вас могут укусить.