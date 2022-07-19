Как спасти от жары своих кошек, собак и других домашних любимцев: советы ветеринаров

Кошки и собаки, а также другие пушистые домашние звери могут получить тепловой удар, а потому важно знать, как уберечь их от перегрева.

Нынешним летом периоды небольшого спада температуры сменяются периодами экстремальной жары. В такую погоду домашние любимцы, такие как кошки, собаки, хомяки и кролики могут получить тепловой удар и солнечные ожоги. Для того, чтобы спасти своих животных от жары ветеринары из британской ветеринарной организации PDSA предоставили свои рекомендации, пишет Daily Mail.

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Ветеринары не только рассказали о главных способах уберечь своих домашних любимцев от перегрева, но также предоставили информацию о главных признаках теплового удара у животных и рассказали, чего категорически нельзя делать, чтобы охладить тела домашних питомцев.

Как спасти кошек от жары

Для кошек важно поддерживать стабильную температуру тела не зависимо от того, находятся ли они в доме или квартире, или же гуляют на улице. Экстремально высокая температура чрезвычайно вредна для них.

Ветеринары вообще не рекомендуют во время очень большой жары выпускать кошек на улицу. А дома их нужно уберечь от мест, где особенно сильный солнечный свет. У них обязательно должно быть место в доме, где кошки могут не страдать от жары. В доме всегда должна быть миска с холодной водой, чтобы кошка как можно чаще пила, ведь тепловой удар от жары может быть смертельным для кошки.

Даже если ваша кошка или кот очень любят гулять на улице, выпускать их нужно либо очень рано утром, либо поздно вечером. И лучше сопровождать кошку в ее прогулках, если это возможно, чтобы следить за ее состоянием.

[ + – ] В доме всегда дожна быть миска с холодной водой, чтобы кошка как можно чаще пила, ведь тепловой удар от жары может быть смертельным для кошки Фото: Daily Mail

Если кошка живет в частном доме и у вас на территории есть хозяйственные постройки или тот же гараж, постарайтесь, чтобы кошка туда не попала, ведь в этих помещениях очень жарко. Также ветеринары рекомендуют положить в доме или квартире в затененном месте прохладный коврик, чтобы домашние любимцы там могли лежать. Еще ученые рекомендуют кормить во время жары своих кошек холодной пищей или же класть в миску вместе с едой кубики льда.

Спасением от жары для кошек в квартире будут открытые окна и постоянный поток воздуха от вентилятора. Только не забудьте поставить на окна сетки и вентилятор должен находиться вне зоны досягаемости животного.

По словам ученых, кошки могут получить солнечные ожоги от попадания прямых солнечных лучей. Особенно подвержены этому участки тела с тонкой шерстью или же места без шерсти, такие как нос и уши. Чтобы обезопасить животных от ожогов ветеринары рекомендуют наносить специальный крем на эти участки.

[ + – ] И кошки, и собаки могут получить солнечные ожоги от попадания прямых солнечных лучей. Особенно подвержены этому участки тела с тонкой шерстью или же места без шерсти, такие как нос и уши Фото: Daily Mail

Особенно следить за безопасностью своих домашних любимцев нужно хозяевам кошек без шерсти и тем, которые имеют белый окрас. Так как эти кошки и коты наиболее подвержены негативному влиянию ультрафиолетового излучения.

Как спасти собак от жары

Ветеринары категорически не рекомендуют гулять с собаками во время экстремальной жары. В Британии половина собак, которые получают тепловой удар от этого не выживают. Как и в ситуации с кошками, ученые также рекомендуют гулять с собаками либо очень рано утром, либо поздно вечером.

Кроме того, что собаки также могут получить солнечный ожог на носу или ушах, могут пострадать также подушечки на лапах животных из-за бега по горячей поверхности, например, асфальту. Поэтому таких поверхностей лучше избегать, особенно если вы гуляете в жаркую погоду. Чтобы узнать не перегрелась ли ваша собака, положите ладонь тыльной стороной на ваше животное на 10 секунд и убедитесь в том, что это не причиняет собаке дискомфорта или не вызывает боль.

[ + – ] Ветеринары категорически не рекомендуют гулять с собаками во время экстремальной жары. В Британии половина собак, которые получают тепловой удар от этого не выживают Фото: Daily Mail

Также ветеринары рекомендуют отказаться во время прогулок в жаркую погоду от активных игр с собакой. Нужно чтобы животное по возможности просто ходило, а не бегало. У вас всегда во время прогулки должна быть с собой вода, чтобы собака могла чаще пить. А после возвращения с прогулки собак также можно кормить охлажденной едой или едой с добавлением кубиков льда.

Также, как и в случае с кошками, собаки со светлым окрасом шерсти наиболее подвержены тепловому удару, поэтому за ними нужно следить особенно внимательно. Кстати, еще в группе риска находятся такие породы собак, как мопсы, боксеры и бульдоги, которые из-за своей плоской морды не могут проводить нормальный теплообмен.

По словам ветеринаров, собак можно обливать водой и таким образом охладить их. И ни в коем случае не оставляйте собак в закрытых автомобилях, даже если там открыты окна.

[ + – ] По словам ветеринаров, собак можно обливать водой и таким образом охладить их Фото: Daily Mail

Как защитить от жары домашних грызунов

Кролики, хомяки и морские свинки также страдают от жары, ведь у них густая шерсть. Многие грызуны также не потеют и не избавляются от лишнего тепла через дыхание, поэтому жара особенно опасна для них. Обязательно нужно переместить клетку или другую емкость с животным подальше от солнечных лучей. Следите за тем, чтобы у ваших грызунов всегда была холодная вода для питья.

Если вы заметили изменение в поведении и на ощупь грызун слишком горячий, можно поместить полотенце в холодильник, а затем им обернуть домашнего любимца. Главное, оставьте голову снаружи, чтобы грызун не задохнулся.

Ветеринары также рекомендуют кормить домашних грызунов продуктами с высоким содержанием воды, такими как огурцы, что также спасет их от жары.

[ + – ] Если вы заметили изменение в поведении и на ощупь грызун слишком горячий, можно поместить полотенце в холодильник, а затем им обернуть домашнего любимца. Главное оставьте голову снаружи, чтобы грызун не задохнулся Фото: Daily Mail

Чего нельзя делать, чтобы охладить домашних любимцев

Некоторые люди считают, что то, что им помогает спастись от жары, поможет и их животным, но это далеко не так.

Например, ветеринары ни в коем случае не рекомендуют давать домашним любимцам мороженое, ведь оно опасно для их здоровья. Лучше угостить их охлажденными фруктами, такими как банан, манго, арбуз или клубника. Конечно многое зависит от того, будут ли это есть ваши животные, но это поможет им охладиться.

Ни в коем случае не оборачивайте своих домашних друзей мокрым холодным полотенцем, это только усугубит ситуацию. Только сухое и холодное полотенце или же холодный коврик могут помочь в том числе собакам и кошкам.

Собакам также можно охладить лапы с помощью холодной воды, но вряд ли это понравится вашей кошке, но можно попробовать.

Признаки теплового удара у домашних питомцев

Первым признаком теплового удара у животных является то, что они тяжело дышат. Затем они могут стать уставшими и вялыми, будут пошатываться при ходьбе или вообще лежать не двигаясь. После этого могут появиться более тяжелые симптомы теплового удара: рвота, судороги, диарея и потеря сознания.

В этом случае животное срочно нужно отправить к ветеринару, но перед этим его нужно обязательно охладить. Пока что точно не доказана полная эффективность обливания водой животного при тепловом ударе, но ветеринары рекомендуют все же сделать это. Главное не обливайте морду собаки, а тем более кошки.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, почему кошки виляют хвостом.

Также Фокус уже писал о том, какую жару может выдержать тело человека.