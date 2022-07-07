Критический предел. Ученые рассказали, какую жару может выдержать человеческое тело

Новое исследование показывает, что возможный предел может быть ниже, чем предполагают многие люди.

Глобальное изменение климата и глобальное повышение температуры – это не проблема нашего будущего. Это проблема нашего настоящего, считают ученые из Университета штата Пенсильвания, США. Тепловые волны становятся все более частым явлением на планете. Аномально высокая температура держится намного дольше и это представляет серьезную опасность для человечества. Но какой предел температуры, когда становится слишком жарко для того, чтобы человеку стало тяжело выполнять повседневные дела? Когда жара может негативно повлиять на состояние здоровья? На эти вопросы дает ответ новое исследование американских ученых, пишет ScienceAlert.

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"Если говорить о температуре воздуха, важно не забывать о влажности, ведь как показывает наше исследование она также играет важную роль в том, какой предельный уровень жары может выдержать человек", — говорит Ларри Кенни из Университета штата Пенсильвания.

Как уже писал Фокус, во многих городах мира в июне этого года были зафиксированы температурные рекорды как для первого месяца лета. Температура в некоторых местах поднималась до 35, а иногда и до 40 градусов Цельсия. Также стоит вспомнить об аномальной жаре, которая захлестнула Южную Азию в мае и июне этого года. Как уже писал Фокус, температура в некоторых местах превышала 45 градусов Цельсия.

[ + – ] Как уже писал Фокус, во многих городах мира в июне этого года были зафиксированы температурные рекорды как для первого месяца лета. Температура в некоторых местах подымалась до 35, а иногда и до 40 градусов Цельсия. Также стоит вспомнить об аномальной жаре, которая захлестнула Южную Азию в мае и июне этого года. Как уже писал Фокус, температура в некоторых местах превышала 45 градусов Цельсия Фото: Washington Post

Теоретический предел температуры, которую может выдержать человек

"Если говорить о теоретическом верхнем пределе жары для человеческого тела, то больше 10 лет назад было опубликовано исследование, в котором говорилось, что человек может выдержать до 35 градусов Цельсия при 100% влажности и до 46 градусов Цельсия при 50% влажности. Это предел, после которого тело не сможет больше охлаждаться и поддерживать стабильную температуру. Но наше исследование показывает, что этот порог намного ниже и это вызывает беспокойство на фоне все усиливающейся в мире жары", — говорит Даниэль Вечеллио из Университета штата Пенсильвания.

[ + – ] Больше 10 лет назад было опубликовано исследование, в котором говорилось, что человек может выдержать до 35 градусов Цельсия при 100% влажности и до 46 градусов Цельсия при 50% влажности Фото: Andrea Piacquadio from Pexels

Новое исследование

В рамках нового исследования, ученые провели эксперимент в лабораторных условиях, чтобы выяснить, какой предел температуры в сочетании с определенными показателями влажности, может выдержать человеческое тело до того, как человек не сможет нормально заниматься своими повседневными делами.

Во время эксперимента в специальном помещении люди имитировали свою повседневную деятельность, а ученые то повышали, то понижали температуру, то же самое происходило и с влажностью воздуха.

"Предел температуры, при которой внутренняя температура человека начинает повышаться называется критическим пределом окружающей среды. Ниже этого показателя тело человека еще способно справляться с жарой, но если показатель выше, то у человека появляются проблемы со здоровьем, особенно если жара продолжается длительный период времени",- говорит Кенни.

[ + – ] Предел температуры, при которой внутренняя температура человека начинает повышаться называется критическим пределом окружающей среды. Ниже этого показателя тело человека еще способно справляться с жарой, но если показатель выше, то у человека появляются проблемы со здоровьем, особенно если жара продолжается длительный период времени Фото: Dziana Hasanbekava from Pexels

Какую жару может выдержать человек

По словам ученых, когда телу слишком жарко, то сердцу нужно работать больше, чтобы подавать кровь к коже и рассеивать тепло. В тоже время человек больше потеет и таким образом, лишается жидкости в организме. В самых тяжелых случаях, при длительном пребывании на жаре, может случится тепловой удар, который является прямой угрозой для жизни. В таком случае требуется немедленное охлаждение тела и наблюдение врача.

"В результате нашего исследования мы выяснили, что верхним пределом жары, то есть той температуры, которую еще более-менее нормально может выдержать человек, является 31 градус Цельсия при 100% влажности и 38 градусов Цельсия при 60% влажности", — говорит Вечеллио.

[ + – ] По словам ученых, нынешние тепловые волны в среднем приближаются к этим пределам, а в некоторых регионах уже превышают их Фото: wikipedia

По словам ученых, нынешние тепловые волны в среднем приближаются к этим пределам, а в некоторых регионах уже превышают их.

"Важно понимать, что наши результаты показывают, когда температура тела человека будет иметь еще нормальный уровень. Но даже более низкие температурные показатели окружающей среды, если они сохраняются длительный период времени, могут повлиять на работу сердца и других органов", — говорит Кенни.

По словам ученых, длительное воздействие жары может особенно опасно для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

Как спастись от жары?

"Одним из главных способов избежать негативного воздействия высокой температуры является обильное питье и конечно же, нужно прятаться от жары в местах, где тело может остыть. Хотя бы на короткое время даже в очень сильную жару", — говорит Кенни.

По словам ученых, глобальное потепление и как следствие аномальная жара – это наша реальность и с этим нужно бороться уже сейчас, а не в будущем.