Острова адской жары. ЕКА показала, как города Европы превращаются в раскаленные печи

Тепловые карты, полученные с МКС, показывают, что в Западной Европе температура выросла в среднем на 10 градусов Цельсия.

Новые данные, которые опубликовало Европейское космическое агентство (ЕКА), показывают, что такие города Европы, как Милан, Париж и Прага превратились в острова тепла, так как в июне этого года температура воздуха в Европе была на 10 градусов Цельсия выше средних показателей, сообщает Daily Mail.

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Глобальное потепление все больше дает о себе знать. По данным Всемирной метеорологической организации средняя температура воздуха на Земле за последние больше чем 100 лет, повысилась уже на 1,1 градуса Цельсия и продолжает расти.

В середине июня этого года во многих городах Европы температура воздуха превышала +40°C на протяжении нескольких дней. В городах Японии и США была зарегистрирована средняя температура на уровне +35 градусов Цельсия. На сегодня эти показатели являются самых жарким периодом в июне с начала наблюдений в 1875 году.

Новые тепловые карты, которые были созданы с помощью прибора ECOSTRESS, который размещен на МКС, показывают, что в некоторых городах Европы становится все жарче и жарче. Эти города превращаются в так называемые острова тепла.

[ + – ] Новые тепловые карты, которые были созданы с помощью прибора ECOSTRESS, который размещен на МКС, показывают, что в некоторых городах Европы становится все жарче и жарче. Эти города превращаются в так называемые острова тепла Фото: ESA

Остров тепла возникает, когда в городе температура выше, чем в близлежащих сельских районах. Это связано с тем, что в городах намного меньше растительности и строения, а также дорожные покрытия не могут поглощать тепло, а возвращают его в воздух.

[ + – ] Остров тепла возникает, когда в городе температура выше, чем в близлежащих сельских районах. Это связано с тем, что в городах намного меньше растительности и строения не и дорожные покрытия не могут поглощать тепло, а возвращают его в воздух Фото: ESA

На снимках, которые сделал ECOSTRESS, видно, что температура поверхности в таких городах как Милан, Париж и Прага намного выше средних показателей для июня. Температура поверхности отличается от температуры воздуха, поскольку последняя указывает на то, насколько горячий воздух над землей. Тепловые карты поверхности являются лучшим показателем того, как тепло, которое поднимается с поверхности, влияет на погодные и климатические условия на Земле.

[ + – ] На снимках, которые сделал ECOSTRESS, видно, что температура поверхности в таких городах как Милан, Париж и Прага намного выше средних показателей для июня Фото: ESA

Ученые считают, что подобные острова тепла будут появляться во все большем количестве городов мира по мере продолжения процесса глобального потепления. В отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата сказано, что за последние 70 лет продолжительность и интенсивность тепловых волн, во время которых регистрируется резкий скачок температуры, только увеличились.

Если не сократить выбросы парниковых газов, то ситуация с температурой в июне в Европе не будет чем-то необычным и это очень опасно, говорят ученые.

[ + – ] Если не сократить выбросы парниковых газов, то ситуация с температурой в июне в Европе не будет чем-то необычным и это очень опасно, говорят ученые Фото: Daily Mail

По словам Глинна Хилли из Лаборатории реактивного движения NASA, показатели прибора ECOSTRESS указывают на то в городах мира повышается температура, доходя до очень высоких показателей.

NASA и ЕКА сейчас работают над созданием и запуском нового околоземного орбитального космического аппарата LSTM, который будет следить за изменениями температуры на Земле. Этот аппарат будет также использовать данные, которые собирает прибор ECOSTRESS.

Фокус уже писал о том, что глобальное потепление влияет на заснеженные Альпы, которые превращаются в более зеленый регион.

Также напоминаем, что новое исследование показало, что средняя температура в Арктическом регионе значительно выросла.

По словам ученых, как уже писал Фокус, если не сократить количество выбросов парниковых газов, то очень скоро в Сибири исчезнет тундра.