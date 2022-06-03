Изменение климата в действии: заснеженные Альпы становятся зелеными

Снежный покров в горах заменяют растения и это еще больше ускоряет изменение климата.

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Процесс, который ученые называют "озеленением", уже наблюдается в Арктике, но до сих пор не был широко распространен в горных районах. Но новое исследование показывает, что этот процесс набирает угрожающих масштабов в Альпах, сообщает ScienceAlert.

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Ученые из Базельского университета использовали спутниковые снимки Альп за почти 40-летний период и обнаружили, что снежного покрова летом стало меньше на 10% исследованной площади гор. Глобальная температура повышается и полярные регионы планеты, как и горы нагреваются быстрее. Ученые исследовали горные районы на высоте 1700 метров и обнаружили, что растительного покрова становится больше.

"Нас очень удивило то, что мы обнаружили такую огромную тенденцию озеленения Альп", — говорит Сабина Румпф из Базельского университета.

[ + – ] Спутниковые снимки показывают, что в Альпах за последние почти 40 лет уменьшилось количество снежного покрова летом и увеличилось количество растительности, даже в высокогорных районах Фото: Daily Mail

В ходе исследования ученые также обнаружили, что и толщина снежного покрова также уменьшается, а рост растений в горах увеличился на 77%.

"Процесс озеленения в горах проявляется тремя различными способами: растения начинают расти там, где раньше был снег, они становятся выше и гуще благодаря благоприятным условиям, а определенные растения, которые обычно растут ниже, перемещаются в более высокие районы гор. Это происходит из-за изменения климата", — говорит Румпф.

По словам ученых, из-за того, что улучшаются условия для роста растений, они растут быстрее и их становится больше на большей территории.

"Чем выше температура, тем больше осадков выпадает в виде дождя, а не снега и это способствует росту растений", — говорит Румпф.

По словам ученых, все больше воды уходит в реки, а не накапливается в виде снега. Здесь происходит нарушение среды обитания для разных видов, которые специально адаптировались для жизни в заснеженных горах. И конечно же, страдает индустрия туризма в Альпах, которая является важной экономической составляющей региона.

[ + – ] о словам ученых, из-за того, что улучшаются условия для роста растений, они растут быстрее и их становится больше на большей территории Фото: ScienceAlert

В то же время сам процесс озеленения Альп способствует еще большему изменению климата. Снежный покров отражает примерно 90% солнечного света, а растительность не только поглощает свет, но и выделяет тепло обратно в атмосферу. И это еще больше ускоряет таяние снежного покрова в горах.

"Точно предсказать, какими будут Альпы в ближайшем будущем сложно. Но я считаю, что снежный покров здесь будет исчезать все быстрее и особенно это касается более низких высот", — говорит Румпф.

Но не только процесс озеленения происходит в Альпах. Ученые заметили, что в горах, пока что только почти на 1% исследованной площади вообще нет ни снега, ни растительности.

"Причина такого явления кроется в том, что стало идти больше сильных дождей, которые сменяются периодами засухи. Уменьшается количество воды из-за ежегодного таяния снега, которой питались растения. Пока мы не знаем, станет ли таких участков в Альпах больше в будущем. Мы будем следить за происходящими процессами и дальше", — говорит Румпф.

Напоминаем, что как выяснили ученые в процессе изменения климата на Земле живые виды начали эволюционировать быстрее, чтобы адаптироваться к новым условиям.