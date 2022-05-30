Эволюция на Земле ускорилась в четыре раза: ученые назвали причину всплеска

Новое исследование показывает, что генетические различия у разных видов животных приводят к более быстрым эволюционным процессам.

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Ученые из Австралийского национального университета считают, что чем больше вид имеет генетических изменений, тем быстрее может происходить эволюция. Это связано с тем, что определенные черты исчезают, а остаются только те, которые способствуют выживанию, сообщает ScienceAlert.

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Исследователи назвали генетические изменения у разных видов "топливом эволюции" и они изучили данные о 19 различных группах диких животных по всему миру. В результате ученые пришли к выводу, что этого "эволюционного топлива", больше, чем считалось раньше. Таким образом виды эволюционируют быстрее, особенно во время изменения климата.

"С помощью нашего метода мы можем измерить потенциальную скорость текущей эволюции в ответ на естественный отбор по всем чертам в популяции. Мы увидели много потенциальных изменений, что очень нас удивило", — говорит Тимоти Боннет из Австралийского национального университета.

Ученые изучили разные виды птиц и животных по всему миру и сопоставили данные о естественном отборе с их генетической информацией. Целых три года понадобилось ученым, чтобы узнать сколько изменений у этих видов вызвано генетикой и естественным отбором. Хотя Чарльз Дарвин считал эволюцию очень медленным процессом, но предыдущие исследования уже показали, что у некоторых видов эволюция может происходить всего за несколько лет.

[ + – ] Пятнистая гиена - один из изученных исследователями видов

"Одним из ярких примеров быстрого эволюционного процесса можно назвать эволюцию бабочки березовая пяденица. До промышленной революции в Великобритании она была белого цвета. Но потом из-за вредных выбросов с заводов деревья и здания стали покрываться черной сажей, поэтому эта бабочка "перекрасилась" очень быстро и стала черной, чтобы ее меньше замечали птицы, которые ей питаются. Цвет бабочки был связан с генетическими изменениями. Поэтому вскоре черные бабочки стали доминировать", — говорит Боннет.

[ + – ] Березовая пяденица Фото: wikipedia

По словам ученых, они пока только предполагают, что эволюция может происходить сейчас примерно в 4 раза быстрее, чем в прошлом. Поскольку нужно собрать еще больше данных. Но исследователи точно уверены в том, что генетические изменения влияют на эволюционный процесс больше, чем считалось раньше.

"Климат на Земле меняется, многие живые существа страдают от последствий этого процесса и сейчас важно понимать насколько быстро животные смогут адаптироваться к новым условиям. Также можно с большей уверенностью спрогнозировать, какие виды выживут, а какие нет", — говорит Боннет.

"Мы точно можем сказать, что эволюция играет более важную роль, чем мы думали раньше, в процессе адаптации видов к текущим изменениям окружающей среды", — говорит ученый.